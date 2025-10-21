Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine girdi

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, kamuoyunda "Libya davası" olarak bilinen dava kapsamında yerel saatle 09.40 sularında başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne girdi.

Suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen Sarkozy, bu cezaevinde tek kişilik, 11 metrekarelik, pencereli bir hücrede tutulacak.

Sarkozy ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün eski bir cumhurbaşkanı değil, bir masum hapse atılıyor." ifadesini kullandı. "Yargı skandalına" tepki vermeye devam edeceğini belirten Sarkozy, "Hiç şüphem yok. Hakikat galip gelecek." dedi.

Yerel medyadaki haberlere göre, La Sante Cezaevi Müdürü Sebastien Cauwel, Sarkozy'nin diğer mahkumlardan izole bir şekilde hücrede kalacağını doğruladı, bunun Fransa genelindeki en güvenilir hücre olduğunu ifade etti.

BREAKING: Former French President Nicolas Sarkozy walks to prison



He was sentenced to five years after being found guilty of criminal conspiracy, but not guilty of receiving illegal campaign financing from the late Libyan dictator Muammar Gaddafihttps://t.co/F9BwiYGJiS pic.twitter.com/A2dWdxBnTa — Sky News (@SkyNews) October 21, 2025

Cauwel, Sarkozy'nin günde iki defa yürüyüşe çıkma hakkı ve tek başına aktiviteler yapabileceği bir salona erişimi olacağını aktararak eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın tutukluluk süresi boyunca yalnız kalacağını kaydetti.

Sarkozy, 1958'den bu yana Fransa tarihinde hapse giren ilk eski cumhurbaşkanı oldu.

Serbest bırakılması için başvuru

Sarkozy'nin avukatı Christophe Ingrain, Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, "Sizinle konuştuğumuz şu anlarda, (Sarkozy'nin) serbest bırakılması için başvuru yapıldı." dedi.

Paris Temyiz Mahkemesinin bu başvuruyu değerlendirmek için 2 ay süresi bulunuyor.

Öte yandan, Yargıtay Başsavcısı Remy Heitz kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in Sarkozy'yi hapisteyken ziyaret edeceğine dair açıklamasını değerlendirdi.

Heitz, ziyaretin "hakimlerin bağımsızlığını zedeleme" riski taşıdığını dile getirdi.

Darmanin ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, eski bir cumhurbaşkanının hapisteyken güvenliğini sağlamanın, hakimlerin bağımsızlığını etkilemediğini ve görevinin bir parçası olduğunu savundu.

Sarkozy 5 yıl hapse mahkum edilmişti

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

(Mİ)