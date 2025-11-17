ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2025 23:08
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2025 00:16
2 dk Okuma

Eski Cizre Belediye Eş Başkanı Berivan Kutlu aramızdan ayrıldı

Bir süre önce meme kanserine yakalanan Berivan Kutlu, Adana Balcalı Devlet Hastanesi onkoloji bölümünde tedavi görüyordu. Beş aydır durumu ağırlaşan Kutlu'nun yaşam fonksiyonları pazartesi günü durdu. Yarın sabah Şırnak Silopi'de toprağa verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eski Cizre Belediye Eş Başkanı Berivan Kutlu aramızdan ayrıldı
Berivan Özlem Kutlu, seçim kampanyasında/Fotoğraf: X

Şırnak Cizre'de 31 Mart 2019 yerel seçimlerini kazanan HDP'nin Belediye Eş Başkanlığını Mehmet Zırığ ile paylaşan Eski Cizre Belediyesi Eş Başkanı Berivan Kutlu bir süredir Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi görüyordu.

Son aylarda durumu ağırlaşan Kutlu pazartesi günü aramızdan ayrıldı.

Berivan Kutlu yarın sabah Şırnak Silopi'de toprağa verilecek.

Berivan Kutlu'nun kısa yaşam öyküsü

1981 Şırnak doğumlu Berivan Kutlu, 2002'en başlayarak Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) etkinliklerinde yer aldı.

Kutlu, 2014 yerel seçimlerinde Şırnak’ın Kumçatı Beldesi'nde Mehmet Demir ile birlikte belediye eş başkanı oldu. Aralık 2017'de  tutuklanan eş başkanların yerine kayyım atandı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mehmet Zırığ ile birlikte Cizre Belediyesi Eş Başkanı olan Kutlu, kayyım atanmasıyla, bu kez Cizre'deki görevinden uzaklaştırıldı. 

Kutlu 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’nin Şırnak Belediyesi'ni AKP'ye kaybetmesi üzerine çalışmalarını yerel yönetim görevlerinden Özgür Kadın Hareketi alanına taşıdı. Tevgera Jinen Azad (TJA) aktivisti olarak etkinliğini sürdürdü.

DEM Parti'den taziye mesajı

DEM Parti Genel Merkezi de sosyal medya hesabından Kutlu için taziye mesajı yayımladı.

(AEK)

Haber Yeri
Şırnak
yerel yönetimler Kürtler eş başkanlık hdp dbp Berivan Kutlu
