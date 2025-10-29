Eski CHP'li belediye başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı

Antalya’da CHP’li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ‘nüfuz ticareti’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Kemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, Gül’ün kendisine ulaşarak işyeriyle ilgili dava bulunduğunu, rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9500 dolar (bugünkü kurla yaklaşık 400 bin lira) istediğini iddia etti.

"Banknotlara el kondu"

Konuyu şikayetle Kemer başsavcılığına taşıyan M.N.A. ayrıca Gül’ün işyerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini gördüğünü, bu nedenle de tedirginlik yaşadığını öne sürdü.

Başsavcılık iddialar üzerine başlattı ve önceden seri numaraları alınmış banknotlar Gül’e verildi. Bir süre sonra Gül’ün evine operasyon düzenlendi, banknotlara el kondu.

Gül gözaltına alındı

Gül, ‘nüfuz ticareti’ (kamu görevlisinin etkisini kullanarak karşılığında maddi bir menfaat sağlaması veya bir işini görmesi) ve ‘dolandırıcılık’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.

(AB)