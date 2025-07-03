Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, bugün Marmara Cezaevinde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, gazeteci Fatih Altaylı'yı, şehir planlamacısı Tayfun Kahraman'ı, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ı ziyaret etti.
Edirne Cezaevine de giden Çetin, orada eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettiğini duyurdu.
Edirne ve Slivri'ye gitti
87 yaşındaki eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, aynı gün Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi ve Edirne Cezaevi'ne bir dizi ziyetlerde bulundu. Görüşmenin detayına ilişkin bilgi vermeyen Çetin, sosyal medya hesabından bu ziyaretlere ilişkin olarak paylaşım yaptı.
Hikmet Çetin'in sosyal medya paylaşımları şu şekilde:
"Bugün Silivri Cezaevinde;
Sn. Ekrem İMAMOĞLU
Sn. Fatih ALTAYLI
Sn. Tayfun KAHRAMAN
Sn. Ali Rıza YILMAZ
Ziyarette bulundum."
"Bugün
Selahattin DEMİRTAŞ ve
DR. Selçuk MIZRAKLI’yı
Edirne’de ziyaret ettim …"
(AB)