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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2025 09:53
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2025 10:18
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Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti

Hikmet Çetin, Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu ve Fatih Altaylı'nın da aralarında bulunduğu bir dizi isimleri tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret ettiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti
Fotoğraf: T24

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, bugün Marmara Cezaevinde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, gazeteci Fatih Altaylı'yı, şehir planlamacısı Tayfun Kahraman'ı, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ı ziyaret etti.

Edirne Cezaevine de giden Çetin, orada eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettiğini duyurdu.

Edirne ve Slivri'ye gitti

87 yaşındaki eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, aynı gün Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi ve Edirne Cezaevi'ne bir dizi ziyetlerde bulundu. Görüşmenin detayına ilişkin bilgi vermeyen Çetin, sosyal medya hesabından bu ziyaretlere ilişkin olarak paylaşım yaptı.

Hikmet Çetin'in sosyal medya paylaşımları şu şekilde:

"Bugün Silivri Cezaevinde;
Sn. Ekrem İMAMOĞLU
Sn. Fatih ALTAYLI
Sn. Tayfun KAHRAMAN
Sn. Ali Rıza YILMAZ
Ziyarette bulundum."

"Bugün
Selahattin DEMİRTAŞ ve
DR. Selçuk MIZRAKLI’yı
Edirne’de ziyaret ettim …"

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Selahattin Demirtaş selçuk mızraklı Hikmet Çetin Fatih Altaylı
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