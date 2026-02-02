ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 02.02.2026 08:14 2 Şubat 2026 08:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.02.2026 08:37 2 Şubat 2026 08:37
Okuma Okuma:  2 dakika

Eski Büyükelçi Mandelson, Epstein iddiaları nedeniyle partisinden istifa etti

“20 yıl önce bana yapıldığı iddia edilen ve hatırlamadığım ya da kaydını tutmadığım mali ödemelerle yeniden ilişkilendirildim. Doğru olduğuna inanmadığım bu suçlamaların tarafımca araştırılması gerekiyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eski Büyükelçi Mandelson, Epstein iddiaları nedeniyle partisinden istifa etti
Fotoğraf: AA

İngiltere’nin eski Washington Büyükelçisi Lord Peter Mandelson, milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilerine dair yeni iddiaların gündeme gelmesinin ardından İşçi Partisi üyeliğinden istifa etti.

Belgeleri buradan inceleyebilirsiniz

Epstein, ABD’de reşit olmayan çocuklara yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede intihar etti. İntiharı şüpheli bulunuyor.

Korkunç Zengin: Jeffrey Epstein ve Diğerleri
Korkunç Zengin: Jeffrey Epstein ve Diğerleri
6 Haziran 2020
3 milyon yeni Epstein belgesi yayımlandı
3 milyon yeni Epstein belgesi yayımlandı
31 Ocak 2026

Eski Kabine Bakanı ve Büyükelçi Mandelson, İşçi Partisi Genel Sekreteri’ne gönderdiği istifa mektubunda, Epstein bağlantılarının yeniden tartışma konusu olmasının partiye zarar vermesini istemediğini belirtti ve bu nedenle üyelikten ayrıldığını bildirdi.

Mandelson, mektubu şöyle:

“20 yıl önce bana yapıldığı iddia edilen ve hatırlamadığım ya da kaydını tutmadığım mali ödemelerle yeniden ilişkilendirildim. Doğru olduğuna inanmadığım bu suçlamaların tarafımca araştırılması gerekiyor.”

Bu sürecin İşçi Partisi’ne zarar vermesini istemediğini vurgulayan Mandelson, istifa kararını bu gerekçeyle aldığını kaydetti.

Mandelson ayrıca, “Sesleri çok daha önce duyulması gereken kadınlar ve kız çocukları için bir kez daha özür dilemek istiyorum.” dedi.

Epstein’ın Mandelson’a yaptığı ödemelere dair kayıtlar

AA'nın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, geçen cuma günü yayımladığı yeni belgelerde, Jeffrey Epstein’ın 2003 ve 2004 yıllarında Mandelson’a üç ayrı işlemle toplam 75 bin dolar gönderdiğini ileri sürdü. Belgelerde, her biri 25 bin dolar olan bu ödemelerin Epstein’a ait banka hesaplarından yapıldığı iddia edildi.

Mandelson, belgelerin yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, kayıtların doğruluğundan emin olmadığını söyledi. Epstein’ı tanımış olmaktan ve onun 2008’deki mahkûmiyetinden sonra ilişkiyi sürdürmüş olmaktan pişmanlık duyduğunu belirten Mandelson, mağdurlardan “kayıtsız şartsız özür dilediğini” ifade etti.

Epstein yazışmaları ve görevden alma süreci

ABD’de 9 Eylül 2025’te ortaya çıkan yazışmalarda, Şubat 2025’te İngiltere’nin Washington Büyükelçiliği görevine başlayan Mandelson’ın Epstein’a “en iyi dostum” diye hitap ettiği görüldü.

Mandelson’ın Epstein’a gönderdiği doğum günü mesajında, “Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız.” ifadeleri yer aldı.

Başbakan Keir Starmer, Epstein ile ilişkisi kamuoyuna yansıyan Mandelson’ı 11 Eylül 2025’te Washington Büyükelçiliği görevinden aldı.

Haber Yeri
İstanbul
Epstein Dosyaları Jeffrey Epstein Epstein çocuk istismar Peter Mandelson Epstein'in suç ortakları
ilgili haberler
Epstein ifadesinde susma hakkını kullanmıştı
10 Ocak 2024
/haber/epstein-ifadesinde-susma-hakkini-kullanmisti-290394
EPSTEIN DOSYALARI, SANSÜRLE AÇILDI
ABD: Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını sansürledi, milletvekilleri bakana yaptırım arıyor
23 Aralık 2025
/haber/abd-adalet-bakani-bondi-epstein-dosyalarini-sansurledi-milletvekilleri-bakana-yaptirim-ariyor-314815
Epstein davasında yeni gelişme: 33 bin sayfalık belge kamuoyuna açıldı
3 Eylül 2025
/haber/epstein-davasinda-yeni-gelisme-33-bin-sayfalik-belge-kamuoyuna-acildi-311093
CHP’li Kılıç’tan Epstein iddialarıyla ilgili Meclis’e soru önergesi
Bugün 12:57
/haber/chpli-kilictan-epstein-iddialariyla-ilgili-meclise-soru-onergesi-316246
ABD Başkanı Trump’a, Epstein dosyalarında adının geçtiği bildirildi
24 Temmuz 2025
/haber/abd-baskani-trumpa-epstein-dosyalarinda-adinin-gectigi-bildirildi-309784
Demokratlar, Epstein’ın Trump’tan bahsettiği yeni e-postaları yayımladı
13 Kasım 2025
/haber/demokratlar-epsteinin-trumptan-bahsettigi-yeni-e-postalari-yayimladi-313501
Epstein soruşturması: Clinton çifti Kongre’ye ifade vermedi, komiteden suçlama kararı
22 Ocak 2026
/haber/epstein-sorusturmasi-clinton-cifti-kongreye-ifade-vermedi-komiteden-suclama-karari-315878
ABD Adalet Bakanlığı: Epstein dosyalarındaki Trump'a ait tüm materyaller yayınlanacak
22 Aralık 2025
/haber/abd-adalet-bakanligi-epstein-dosyalarindaki-trump-a-ait-tum-materyaller-yayinlanacak-314761
3 milyon yeni Epstein belgesi yayımlandı
31 Ocak 2026
/haber/3-milyon-yeni-epstein-belgesi-yayimlandi-316210
Epstein belgelerinde Elon Musk ayrıntısı
27 Eylül 2025
/haber/epstein-belgelerinde-elon-musk-ayrintisi-311984
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Epstein ifadesinde susma hakkını kullanmıştı
10 Ocak 2024
/haber/epstein-ifadesinde-susma-hakkini-kullanmisti-290394
EPSTEIN DOSYALARI, SANSÜRLE AÇILDI
ABD: Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını sansürledi, milletvekilleri bakana yaptırım arıyor
23 Aralık 2025
/haber/abd-adalet-bakani-bondi-epstein-dosyalarini-sansurledi-milletvekilleri-bakana-yaptirim-ariyor-314815
Epstein davasında yeni gelişme: 33 bin sayfalık belge kamuoyuna açıldı
3 Eylül 2025
/haber/epstein-davasinda-yeni-gelisme-33-bin-sayfalik-belge-kamuoyuna-acildi-311093
CHP’li Kılıç’tan Epstein iddialarıyla ilgili Meclis’e soru önergesi
Bugün 12:57
/haber/chpli-kilictan-epstein-iddialariyla-ilgili-meclise-soru-onergesi-316246
ABD Başkanı Trump’a, Epstein dosyalarında adının geçtiği bildirildi
24 Temmuz 2025
/haber/abd-baskani-trumpa-epstein-dosyalarinda-adinin-gectigi-bildirildi-309784
Demokratlar, Epstein’ın Trump’tan bahsettiği yeni e-postaları yayımladı
13 Kasım 2025
/haber/demokratlar-epsteinin-trumptan-bahsettigi-yeni-e-postalari-yayimladi-313501
Epstein soruşturması: Clinton çifti Kongre’ye ifade vermedi, komiteden suçlama kararı
22 Ocak 2026
/haber/epstein-sorusturmasi-clinton-cifti-kongreye-ifade-vermedi-komiteden-suclama-karari-315878
ABD Adalet Bakanlığı: Epstein dosyalarındaki Trump'a ait tüm materyaller yayınlanacak
22 Aralık 2025
/haber/abd-adalet-bakanligi-epstein-dosyalarindaki-trump-a-ait-tum-materyaller-yayinlanacak-314761
3 milyon yeni Epstein belgesi yayımlandı
31 Ocak 2026
/haber/3-milyon-yeni-epstein-belgesi-yayimlandi-316210
Epstein belgelerinde Elon Musk ayrıntısı
27 Eylül 2025
/haber/epstein-belgelerinde-elon-musk-ayrintisi-311984
Sayfa Başına Git