Eski Büyükelçi Mandelson, Epstein iddiaları nedeniyle partisinden istifa etti

İngiltere’nin eski Washington Büyükelçisi Lord Peter Mandelson, milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilerine dair yeni iddiaların gündeme gelmesinin ardından İşçi Partisi üyeliğinden istifa etti.

Belgeleri buradan inceleyebilirsiniz

Epstein, ABD’de reşit olmayan çocuklara yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede intihar etti. İntiharı şüpheli bulunuyor.

Korkunç Zengin: Jeffrey Epstein ve Diğerleri

3 milyon yeni Epstein belgesi yayımlandı

Eski Kabine Bakanı ve Büyükelçi Mandelson, İşçi Partisi Genel Sekreteri’ne gönderdiği istifa mektubunda, Epstein bağlantılarının yeniden tartışma konusu olmasının partiye zarar vermesini istemediğini belirtti ve bu nedenle üyelikten ayrıldığını bildirdi.

Mandelson, mektubu şöyle:

“20 yıl önce bana yapıldığı iddia edilen ve hatırlamadığım ya da kaydını tutmadığım mali ödemelerle yeniden ilişkilendirildim. Doğru olduğuna inanmadığım bu suçlamaların tarafımca araştırılması gerekiyor.”

Bu sürecin İşçi Partisi’ne zarar vermesini istemediğini vurgulayan Mandelson, istifa kararını bu gerekçeyle aldığını kaydetti.

Mandelson ayrıca, “Sesleri çok daha önce duyulması gereken kadınlar ve kız çocukları için bir kez daha özür dilemek istiyorum.” dedi.

Epstein’ın Mandelson’a yaptığı ödemelere dair kayıtlar

AA'nın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, geçen cuma günü yayımladığı yeni belgelerde, Jeffrey Epstein’ın 2003 ve 2004 yıllarında Mandelson’a üç ayrı işlemle toplam 75 bin dolar gönderdiğini ileri sürdü. Belgelerde, her biri 25 bin dolar olan bu ödemelerin Epstein’a ait banka hesaplarından yapıldığı iddia edildi.

Mandelson, belgelerin yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, kayıtların doğruluğundan emin olmadığını söyledi. Epstein’ı tanımış olmaktan ve onun 2008’deki mahkûmiyetinden sonra ilişkiyi sürdürmüş olmaktan pişmanlık duyduğunu belirten Mandelson, mağdurlardan “kayıtsız şartsız özür dilediğini” ifade etti.

Epstein yazışmaları ve görevden alma süreci

ABD’de 9 Eylül 2025’te ortaya çıkan yazışmalarda, Şubat 2025’te İngiltere’nin Washington Büyükelçiliği görevine başlayan Mandelson’ın Epstein’a “en iyi dostum” diye hitap ettiği görüldü.

Mandelson’ın Epstein’a gönderdiği doğum günü mesajında, “Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız.” ifadeleri yer aldı.

Başbakan Keir Starmer, Epstein ile ilişkisi kamuoyuna yansıyan Mandelson’ı 11 Eylül 2025’te Washington Büyükelçiliği görevinden aldı.