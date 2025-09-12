Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya darbe girişimi suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezası

Brezilya’da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu 2022 seçimlerinin ardından demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Yüksek Mahkeme Birinci Dairesi’nde görülen davada, 5 yargıçtan 4’ü Bolsonaro’nun suçlu olduğuna hükmetti. Karar, Brezilya tarihinde bir devlet başkanına verilen en ağır cezalar arasında yer alıyor.

Bolsonaro; “şiddet yoluyla demokratik hukuk düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, darbe girişimi, silahlı suç örgütüne üyelik ve kamu malına zarar verme” suçlarından mahkûm edildi. Eski liderin yanı sıra, davada yargılanan 7 sanığa da 2 ila 26 yıl arasında değişen cezalar verildi.

Kararın ardından açıklama yapan Mahkeme Başkanı Cristiano Zanin, “Deliller, sanıkların demokratik hukuk devletini yıkmayı amaçladıklarını açıkça ortaya koyuyor. Savcılık, Bolsonaro’nun iktidarda kalmasını sağlamak için her türlü yöntemi kullanmaya odaklanan hiyerarşik bir suç örgütünü tatmin edici biçimde ortaya koydu.” dedi.

Bolsonaro’nun cezasını ev hapsinde, yüksek güvenlikli bir cezaevinde özel hücrede veya bir askerî tesiste çekme ihtimalleri bulunuyor.

Seçim sonrası kriz ve Kongre baskını

30 Ekim 2022’de yapılan ikinci tur seçimleri kaybeden Bolsonaro, görevi solcu rakibi Luiz Inacio Lula da Silva’ya devretmişti. Lula, 1 Ocak 2023’te yemin ederek başkanlık görevine başlamıştı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Bolsonaro yanlıları ise günlerce süren otoyol kapatma eylemleri düzenlemiş, 8 Ocak 2023’te ise polis bariyerlerini aşarak Ulusal Kongre’yi basmıştı.

Federal Polis, 26 Kasım 2024’te Bolsonaro’nun darbe planına bizzat dahil olduğunu açıklamış, ardından savcılığın hazırladığı iddianame Mart 2025’te Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmişti.

Brezilya basını, kararı “tarihi” olarak nitelendiriyor. Çünkü ülkede demokratik kurumlara darbe girişiminden suçlu bulunan ilk eski başkan Jair Bolsonaro oldu. (EMK)