Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç gözaltında

İstanbul'da Sarıyer eski Belediye Başkanı, hakkındaki gözaltı kararı nedeniyle emniyete giderek teslim oldu. Aynı operasyon kapsamında gözaltında tutulan 34 kişinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Hakkındaki gözaltı kararı nedeniyle evine gidilen ancak adresinde bulunamayan CHP'li Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in il dışında olduğu kaydedildi. 'Firari' durumda gözüken Genç, dün saat 22.00 sıralarında avukatı ile birlikte emniyete giderek polise teslim oldu.

DHKP/C'ye finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 kişinin Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alınıyor.

Operasyon kapsamında eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül "tanık", eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da "mağdur" olarak ifade verdi.

Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine Kazova operasyonu

(Mİ)