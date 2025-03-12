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Yayın Tarihi: 12 Mart 2025 16:14
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2025 16:18
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Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç gözaltında

Hakkında gözaltı kararı çıkartılan Sarıyer'in eski belediye başkanı Şükrü Genç emniyete giderek teslim oldu. Gözaltındaki 34 kişi İstanbul Terörlr Mücadele Müdürlüğünde sorgulanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç gözaltında

İstanbul'da Sarıyer eski Belediye Başkanı, hakkındaki gözaltı kararı nedeniyle emniyete giderek teslim oldu. Aynı operasyon kapsamında gözaltında tutulan 34 kişinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Hakkındaki gözaltı kararı nedeniyle evine gidilen ancak adresinde bulunamayan CHP'li Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in il dışında olduğu kaydedildi. 'Firari' durumda gözüken Genç, dün saat 22.00 sıralarında avukatı ile birlikte emniyete giderek polise teslim oldu.

DHKP/C'ye finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 kişinin Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alınıyor. 

Operasyon kapsamında eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül "tanık", eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da "mağdur" olarak ifade verdi.

Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine Kazova operasyonu
Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine Kazova operasyonu
11 Mart 2025

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
şükrü genç DHKP-C Gözaltı
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