Eski Bakanın oğlu LGS'de Türkiye birincisi oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçları bugün açıklandı.

1 milyon 38 bin 544 öğrencinin katıldığı sınavda, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu Ahmet Akif Kaya, Türkiye birincisi oldu.

Sosyal medya hesabından oğluyla birlikte fotoğraf paylaşan Sayan- Kaya, "Oğlum Ahmet Akif, LGS’de Türkiye 1.’si oldu. Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum" dedi.

LGS sonuçları açıklandı

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(RT)