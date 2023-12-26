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Yayın Tarihi: 26 Aralık 2023 10:04
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2023 11:35
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Eski bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yaşar Okuyan 74 yaşındaydı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eski bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

İç kanama geçiren Okuyan, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bir süre önce de entübe edilmişti. Başkent Üniversitesi Hastanesi, Okuyan’ın ölümüyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”

(HA)

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