HABER
Yayın Tarihi: 29 Eylül 2025 14:45
 ~ Son Güncelleme: 29 Eylül 2025 14:56
3 dk Okuma

Eski Bakan Müezzinoğlu’nun kapatılan hastanesi Daviva Grubu’na 600 milyon liraya satıldı

Piyasa değeri 768 milyon liradan 600 milyona düşen hastane, 17 Eylül’de yapılan ihaleyle el değiştirdi.

Gülseven Özkan

Eski Bakan Müezzinoğlu’nun kapatılan hastanesi Daviva Grubu’na 600 milyon liraya satıldı

“Yenidoğan Çetesi” soruşturmasında kapatılan hastanelerden eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sahibi olduğu Avcılar Hospital 600 milyon liraya Daviva Grup Diyaliz Hizmetleri A.Ş.’ye satıldı.

2008’de diyaliz sektöründe faaliyete başlayan şirket birkaç yılda bu alandaki hizmet ağını genişletmesiyle biliniyor.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı “Yenidoğan Çetesi” davasında 6’ncı duruşma 6 Eylül’de sona erdi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 57 sanığın yargılandığı davada Mahkeme heyeti ara kararla 3 hemşirenin tahliyesine, 13 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 23 Aralık 2025’e bırakıldı.  Bir yandan dava süreci devam ederken diğer yandan kapatılan hastanelerin de ihale süreci başladı.

Soruşturmayla birlikte Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirildi.

Bu süreçte dosyada adı geçen Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Çorlu Reyap Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hospital'ın ruhsatları iptal edildi. Kapatılan hastanelerin piyasa değerine yönelik değerlendirme süreci devam ederken Avcılar Hospital’ın satışı onaylandı.

Değer 768 milyondan 600 milyon liraya düştü

TMSF daha önce satışa çıkardığı ve satış sürecini uzattığı eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun kapatılan hastanesi Avcılar Hospital’ı kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle yeniden satışa çıkardı.

25 Mayıs’ta muhammen bedel (eksper raporuyla belirlenen yaklaşık piyasa değeri) 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendi. Alıcı bulamayan hastane tekrar ihaleye çıktı. Bu defa Avcılar Hospital Hastanesi ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli 600 milyon liraya indi.

İhaleye katılmak için sunulması gereken teminat tutarı 60 milyon lira olarak belirlendi. Son katılım tarihi 16 Eylül olan ilahe 17 Eylül’de yapıldı.

TMSF tarafından onaylanan ihale ile hastane, Türkiye’de diyaliz merkezleri zinciri sahibi Daviva Diyaliz Merkezleri A.Ş. Grubu’na 600 milyon liraya satıldı.

İhale onaylandı

TMSF tarafından bianet’in bilgi talebine yönelik verilen yanıtta ihaleye başka hangi şirketlerin katıldığı belirtilmezken açıklamada şöyle denildi:

“17.09.2025 tarihinde gerçekleştirilen ihale neticesinde söz konusu Bütünlük Fon Kurulunun onayına sunulmak üzere Daviva Diyaliz Hizmetleri Anonim Şirketi’ne 600.000.000 TL bedelle ihale edilmiş, Fon Kurulu Kararı ile Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün ihalesi onaylanmış, ihale bedeli ve KDV’ye ilişkin gerekli ödeme ve teminatlandırmalar 24.09.2025 tarihinde yapılmış ve Bütünlük ihale alıcısına devir ve teslim edilmiş olup halihazırda Sağlık Bakanlığı nezdinde ruhsat devrine ilişkin işlemler devam etmektedir’”

2008’den 2025’e sektördeki hızlı büyüme dikkat çekici

Daviva Healthcare adıyla faaliyet gösteren sağlık hizmetleri şirketinin temelleri 2008 yılında İstanbul Beylikdüzü’nde atıldı. Kurum, 2023 ve 2024 yıllarında Alman iştirakleri olan D.med Healthcare ve Fresenius Medical Care Nephrocare’in Türkiye’de bulunan diyaliz merkezlerini satın aldı. Bu süreçle birlikte şirket diyaliz sektöründe ilk sıralara yerleşti.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’den çekilmesiyle şirket ağını büyüten grup, 19 ilde 53 diyaliz merkeziyle faaliyet gösteriyor. Bin 300’den fazla çalışanı ile 9 binin üzerinde hastaya hizmet veriyor.

Daviva Healthcare Group’un Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. Hakan Yavuz aynı zamanda Özel Diyaliz Merkezleri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor.  Kardeşi Gürkan Yavuz Yönetim Kurulu üyesi, Mehmet Suat Akın ise, başkan vekili olarak faaliyet yürütüyor.

Tarım sektöründen hastane hizmetine geçiş

Hakan Yavuz doktor kimliğine sahipken, Gürkan Yavuz aynı zamanda tarım, lojistik ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren AYS Grup Yapı Ticaret Şirketi’nde Yönetim Kurulu Başkanıolarak da görev yaptı.  Samsun Lidaş Tarım Ürünleri Depoculuk Anonim Şirketi’nin de yönetim kurulu başkanı.

(GÖ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
yeni doğan Avcılar Hospital mehmet müezzinoğlu
Gülseven Özkan
Gülseven Özkan
x.com/GulsevenOzkan [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında...

bianet muhabiri (Eylül 2025). İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırma Merkezi ile Hükümet Liderlik Okulu’nda stajyer olarak çalıştı. 2013'te Hürriyet Gazetesi’nde muhabir olarak göreve başladı ve Kasım 2018’e kadar çalıştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans eğitimi aldı. Gazeteciliğe 2021-2023 yılları arasında Independent Türkçe’de devam etti. Kasım 2023-Şubat 2025 tarihleri arasında Medyascope Haber Merkezi’nde muhabir olarak çalıştı.

Global Liderlik Forumu, Çözüm Odaklı Araştırma Gazetecilik Programı, Yerel Yönetimler Akademisi, Etkili Konuşma ve Yazma konusunda eğitimler aldı. Hürriyet Gazetesi’nde SesVer sayfasında yer alan 'Düşler Tarlası' başlıklı çocuk işçiliğine yönelik haber, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından '2017 Röportaj Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olarak gazetecilikle ilgili çalışmaları takip ediyor. Aldığı yüksek lisans eğitimi ile birlikte özellikle kadınlar, çocuklar gibi toplumda yer alan dezavantajlı gruplara yönelik haberlere öncelik veriyor.

Devamını Göster
