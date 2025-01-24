Eski Bakan Bahattin Yücel: "Sorumlu Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dur"

Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Kartalkaya’daki 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili bianet'e konuştu. 1996-1997 yılları arasından Turizm Bakanlığı yapan Yücel, “Yetki kimde?” tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olaydan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u sorumlu tuttu.

Yücel, otele 4 yıldız belgesini Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiğini belirterek, “Belgenin üzerinde bakanın imzası olmalı ya da ya da yetkilendirdiği birisi bakan adına imza atar. Bu belge, aynı zamanda da olabilecek her türlü olumsuzluğa karşı devletin vermiş olduğu bir güvence sayılır. Sorumlusu da bakandır” diye konuştu.

Grand Kartal Otel yangını

"Belediyenin denetim hakkı yok"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu Belediyesi arasındaki yetki tartışmasına da değinen Yücel, “Bolu Belediyesi'nin orada denetim yapma hakkı yok” dedi ve ekledi:

Otel, mücavir alan dışında turizm alanı ve merkezi olarak ilan edilmiş bir yerde. Doğrudan doğruya Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetimini yapması lazım. Kaldı ki 2022’de yapılan değişikliklere kadar belediyelerde itfaiye müdürlükleri ya da büyükşehirlerde İtfaiye Daire Başkanlıklarının yapmış oldukları denetimle verilen yapı kullanımı izin belgesi, ''itfaiyelerden alınan rapor değerlendirilerek'' yerine ''sadece ilgililerin vereceği kararla düzenlenir'' şeklinde değiştirilmiştir. Belediyelerin onlara bağlı olan itfaiyeler üzerinden yangın konusunda herhangi bir bilgi vermeleri ya da eksikliği gidermeleri önü kapanmış. Bu sadece konaklama tesisleri için değil. İmar izni alan ya da imar izni alındıktan sonra yapı kullanımı izin belgesi alacak olan her yer için uygulanmış. Bu sistemin yeniden sorgulanması gerekiyor. Yoksa daha çok can kaybedeceğiz.

Bolu’da 78 kişinin öldüğü otelle ilgili tartışmalar ve bilinenler

"Uluslararası normlara göre önlem talep edilir"

“Türkiye'de oteller büyük ölçüde güvenlidir” diyen Yücel, "Yurtdışındaki müşterileri ve müşterileri Türkiye'ye yönlendiren kuruluşlar, müşterileri konaklama amacıyla gönderdikleri tesislerin yangın, sel, depreme uluslararası normlara göre önlem alıp almadığına bakarlar” dedi.

Piyasa koşullarından kaynaklanan otokontrol sistemi olduğunu söyleyen Yücel, “Maalesef biz bu otokontrol sistemini kendi vatandaşlarımıza karşı uygulamamışız” ifadelerini kullandı.

Yücel, bakanlığın yönetmelik değişikliklerinin kullanılan malzemeleri de etkilediğini belirterek, “Yangına karşı bakanlığın yapmış olduğu yönetmelik değişiklikleriyle dayanıklı malzeme kullanırken son dönemde bu görmezden gelindi. Yanmaz kapıları olabilirdi, yangın işaretlemesi olabilirdi. Hepsinden daha önemlisi yangın merdiveni olabilir. Binanın içinde merdivenleri yangın merdiveni olarak saymışlar” dedi.

Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?

"Dünya bu işi konuşuyor"

Yücel ayrıca, yarıyıl tatili öncesinde artan talebe karşılık Kartalkaya Kayak Merkezi’nde hiçbir çalışma yapılmamış olduğuna dikkat çekti:

“Bakanlığın, orada bir sağlık istasyonu bulundurması, iki tane itfaiye arabası bulundurması çok mu zor? Hiçbir önlem alınmamış sadece jandarma var.”

Yücel son olarak, dünyanın Türkiye’deki yangını takip ettiğini ve yaşanan olayların turizm sektörünü etkileyeceğini belirterek, “Bütün dünya bu işi konuşuyor. Almanya, Rusya, İngiltere şimdi tatil için karar verme aşamasında ve hep bu olayı konuşuyorlar. Buna karşı bir çıkış yapmak lazım” dedi.

(AD)