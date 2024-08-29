Eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

31 Temmuz'da Ankara'da Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesini ateşli silahla öldürmüştü.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, bugün (29 Ağustos) eski Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesini ateşli silahla öldürmekten tutuklandı.

1 ay sonra tutuklandı

Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı.

Bedirhan Şener'in Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.

Hastane "akıl sağlığı yerinde" dedi

Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen raporda, "gözlem altına alınan şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, 'üst soya karşı kasten ateşli silahla öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçu ile ilgili fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu" belirtilerek, şüphelinin, Türk Ceza Kanunu'nun "akıl sağlığıyla" alakalı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Bedirhan Şener, yapılan tespit ve toplanan deliller doğrultusunda, "üst soya karşı kasten öldürme" ve "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. (NK)