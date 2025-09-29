Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları tahliye edildi

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de yargılandığı Kazova Tekstil davasında tutuklu sanıklardan ikisi tahliye edildi.

Halk TV’nin aktardığına göre, 13 tutuklu sanığın bulunduğu davada mahkeme heyeti, Abdullah Der ve Deniz Kutlu hakkında tahliye kararı verdi.

Diğer sanıkların tutukluluk halleri ise devam ediyor.

Sarıyer Belediyesi eski Başkanı Şükrü Genç tutuklandı

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 kişi 11 Mart’ta “DHKP/C'ye finans sağladıkları” iddiasıyla gözaltına alındı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir kişinin ifadesine dayandırılan soruşturmada, "Kazova Tekstil’in 2014-2015 arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerinin yaptığı ihalelere girdiği", usulsüzlükler yapıldığı öne sürülen bu ihaleler yoluyla da belediyelerin DHKP/C'ye finans sağladığı iddia ediliyor.

Kazova Direnişi

Kazova fabrikası Ocak 2013'te kapandı, 94 işçi tazminatları ve maaşları verilmeden işten çıkarıldı. Patronlar Ümit Somuncu ve Mustafa Umut Somuncu fabrikanın çoğunu bir gecede boşaltarak kayıplara karıştı.

11 işçi önce fabrika önüne çadır açıp direnişe başladı. Sonra işçilerin toplu olarak düzenlediği Cumartesi eylemlerine katıldılar, haklarını alamadan işten atılan diğer işçilerle Taksim'den Galatasaray'a yürüdüler.

1 Mayıs 2013'ten sonra Taksim'de eylem yapmak istediklerinde, polis copu ve biber gazıyla engellendiler. 28 Haziran'da, kendi deyimleriyle "Gezi direnişinden aldıkları güçle" fabrikayı işgal ettiler.

14 Eylül'de fabrikada kalan malzemelerle ilk kez kazak üretmeye başladılar. İlk ürettikleri kazakları, hapisten kendilerine destek mektubu gönderen kadın ve çocuk mahpuslara yolladılar. Kasım 2013'te açtıkları davalardan birini kazanan işçiler, alacaklarına karşılık işgal ettikleri fabrikadaki makinelerin sahibi oldular.