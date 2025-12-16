Eski AKP’li Hüseyin Kocabıyık’a hapis cezası, tahliye kararı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileriyle gündeme gelen ve 7 Ekim’de tutuklanan eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kocabıyık hakkında verilen ceza sonrası tahliye kararı verdi.

BirGün’deki habere göre, Kocabıyık, 6 Ekim’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Nitekim bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Eşimi vali yapmışlardı” ifadelerini kullanmıştı. Aynı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası adaylığına ilişkin olarak da, “İmamoğlu dışarı çıkmadan Erdoğan aday olamaz. Birbiriyle bağlantılı” demişti.

Ne olmuştu?

Bu paylaşımların ardından 7 Ekim’de gözaltına alınan Kocabıyık, aynı gün tutuklanmıştı. Tutuklama kararının ardından yaptığı ilk açıklamada ise şunları söylemişti:

“Beni kimse cezaevine atarak susturamaz. Bu ülkede Anayasa’yı tanımayan hâkimler ve savcılar var. Biz anayasal ve demokratik hukuk devleti için, ülkemiz ve milletimiz için eskisinden daha fazla mücadele edeceğiz. Ben zaten tutuklanmazsam daha kötüydü. Bu benim için nişane.”

Kocabıyık ayrıca, 11 Nisan 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecine ilişkin olarak Erdoğan’a “Kendine darbe yaptın” sözleriyle de dikkat çekmişti.

“Zincirleme şekilde hakaret” suçlaması

Kocabıyık’ın tutuklanmasına gerekçe olarak sosyal medya paylaşımları ile Cumhuriyet gazetesine verdiği röportaj gösterildi. Hakkında “zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlaması yöneltildi.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, yaklaşık 72 gündür tutuklu bulunan Kocabıyık hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, ceza kararının ardından Kocabıyık’ın tahliyesine hükmetti.

