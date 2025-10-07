ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2025 11:01
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2025 19:15
1 dk Okuma

Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı karara gerekçe olarak Kocabıyık'ın 21 Eylül'den itibaren X hesabından yaptığı paylaşımlar ve Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan röportajında kullandığı ifadeleri gösterdi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta takım elbiseli, beyaz saçlı ve sakallı bir erkek, resmi bir ortamda — muhtemelen bir meclis kürsüsünde — ayakta duruyor. Üzerinde koyu renk bir takım elbise, beyaz gömlek ve bordo bir kravat bulunuyor. ( Bu betimleme yapay zeka ile yapıldı)

AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalarla son günlerde gündeme gelen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Kocabıyık, akşam saatlerinde "cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı karara gerekçe olarak Kocabıyık'ın 21 Eylül'den itibaren X hesabından yaptığı paylaşımlar ve Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan röportajında kullandığı ifadeleri gösterdi.

Siyasetçinin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde söz konusu paylaşımları kendisinin yaptığını kabul ettiği ancak Cumhurbaşkanına yönelik herhangi hakarette bulunmadığını savunduğu öğrenildi.

Kocabıyık, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma sürecini eleştirmesinin ardından Nisan ayında AKP'den ihraç edilmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
AKP hüseyin kocabıyık
