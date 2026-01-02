ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:16 2 Ocak 2026 09:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.01.2026 09:19 2 Ocak 2026 09:19
Okuma Okuma:  1 dakika

Eski AK Partili kadın yönetici evinde ölü bulundu

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. Otopsi sonucunun ardından ölüm nedeni netlik kazanacak.

BİA Haber Merkezi

Eski AK Partili kadın yönetici evinde ölü bulundu
*Hatice Tuba İnan

Eski AKP Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hatice Tuba İnan, evinde yaşamını yitirdi. Yakınları, üç gündür kendisinden haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi.

Amida Haber’in aktardığına göre, ihbar üzerine eve giden ekipler İnan’ı hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İnan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yetkililer, kesin ölüm nedenini belirlemek amacıyla İnan’ın cenazesini Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na götürdü. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. Otopsi sonucunun ardından ölüm nedeni netlik kazanacak.

(EMK)

kadın Hatice Tuba İnan
