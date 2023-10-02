Eski ABD Başkanı Trump: "Önümü kesmek istiyorlar"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü şirketi ve iki çocuğuna karşı 250 milyon dolar para cezası talebiyle açılan ticari dolandırıcılık davasında yargıç önüne çıktı.

Dava başlamadan önce habercilere verdiği demeçte Trump, Başsavcı Letitia James'e saldırdı ve davayı kendisine siyasal zarar vermek amacıyla açtığını iddia etti.

Eski Başkan, bu davanın "bütün zamanların en büyük cadı avı" olduğunu söyledi.

Trump: "Önümü kesmek için..."

Cumhuriyetçi Parti'den ikinci kez Başkan aday adayı olmak üzere kampanya yürüten Donald Trump yargılandığı "dolandırıcılık" davasını "Şu anda önde götürdüğü Cumhuriyetçi başkan aday adaylığı yarışını kazanma[sını] engellemek" amacıyla açtıklarını söyledi.

74 yaşındaki dava yargıcı Engoron geçtiğimiz hafta Trump'un yargılandığı bir dizi dolandırıcılık suçlamasından birini karara bağlamış ve Trump'ın yıllar boyunca tekrarlayan dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiğini, hem gayri menkullerinin net değerini milyarlarca dolar abarttığına hükmetmişti.

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Dava Trump'ın şirketlerinin tamamının geleceğini belirleyecek çapta ve önemde.

"Kesintisiz yasa dışı eylem"

New York Başsavcılığı adına Kevin Wallace, açılışta Trump ve şirket yetkililerinin aşırı şişirilmiş finansal beyanlarla "sürekli yasa dışı eylemde bulunduğunu" ve bu değerlemelerin "bizzat Donald Trump tarafından gerçekleştirildiğini" söyledi.

Wallace, Trump'ın finansal beyanlarıyla 812 milyon ile 2.2 milyar dolar arasında fahiş değerlemede bulunduğunu, yanlış olduğunu bildiği halde bunları hak etmediği koşullarda kredi temin etmek de dahil çıkar sağlamak üzere kullandığını ileri sürdü.

Wallace, Trump'ın bu dava kapsamında savcılıkta verdiği ifadede eski Trump Şirketler Grubu'bun baş mali sorumlusu Allen Weisselberg'e finansal belgelendirmelerle ilgili olarak suç attığını ancak bu konuda da "yalan söylediğini" söyledi.

Trump vareste tutulmuş olmasına karşın, savcılığın kendisini abartılı başarı öyküleriyle şişirilmiş bir sahtekar olarak sunduğu iddianamesiyle şahsen hesaplaşmak üzere duruşmada hazır bulundu.

Yorumcular, mahkemeye çıktığında kamu oyu yoklamalarında yükseldiğini gören Trump'ın duruşmaları kampanyasının bir parçası olarak değerlendirme çabasında olduğunda birleşiyor.

Trump yargıç Engoron'u hedef aldı

Öğle arasında gazetecilere verdiği demeçte Trump yargıç Engoron'a saldırdı: "Zaten oyunu vermiş bir yargıçla aylarca burada birlikte olacağız. Bu saçma," dedi.

Trump Engoron'u "Meslekten men edilmesi gereken bir yargıç. Görevden alınması gereken bir yargıç," olmakla suçladı. "Yaptıklarının cürüm oluşturduğunu ve cezalandırılması gerekeceğini söyleyenler var. [Başkanlık] seçimi[ne] karışıyor, bu bir rezilliktir," dedi.

Trump'ın avukatı Christopher Kise, ise suçlamalara yönelik olarak Trump'ın "gayrimenkul yatırımları konusundaki doğru tahminleriyle dünyanın en başarılı gayrimenkul imparatorluklarından birini inşa ettiğini" ve "dünyanın en başarılı markalarından birini" oluşturduğunu ortaya koyacağını söyledi.

Değerlemelerin nesnel olduğunu belirten Kise, Trump'ın hiçbir kredi yükümlülüğünü yerine getirmezlik etmediğini vurguladı. "Hiçbir dolandırıcılık yoktu, Başkan Trump yanlış beyanda bulunmadı." dedi.

Trump'ın diğer avukatı Alina Habba da daha önce hüküm giyen ve hapisten çıktıktan sonra Trump'ın karşısına geçen şirketler grubunun eski baş yöneticisi Michael Cohen'in "yalancı" olduğunu söyledi. Soruşturmanın siyasi saiklerle başlatıldığını öne sürdü ve Savcılık tarafından 75 milyon dolar değer biçilen Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'nun "en azından bir milyar dolar değerinde" olduğunu söyledi.

Habba, müvekkilinin "bir jüri istediğini" ancak yargıç Engoron'un Trump'ın ekibinin hiçbir zaman bir jürili yargılama istemediğini belirttiğini söyledi.

Manhattan'daki jürisiz yargılamanın yaklaşık üç ay sürmesi ve 22 Aralık'ta Engoron tarafından karara bağlanması bekleniyor.

(AEK)