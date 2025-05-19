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Yayın Tarihi: 19 Mayıs 2025 09:28
 ~ Son Güncelleme: 19 Mayıs 2025 09:38
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Eski ABD Başkanı Joe Biden kansere yakalandı

Geçen hafta yapılan kontrollerin ardından hastalığı kesinleşen Biden’ın yakında tedaviye başlayacağı açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eski ABD Başkanı Joe Biden kansere yakalandı
Fotoğraf: AA

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.

Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.

Biden'ın geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği aktarılan açıklamada, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedildi.

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Biden'ın tedavi seçeneklerini ailesiyle görüştüğü ve kısa zamanda tedaviye başlanacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Trump: Acil şifalar diliyoruz

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaparak Biden'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trump, açıklamasında, "Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
joe biden trump abd
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