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Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2025 12:24
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2025 12:53
2 dk Okuma

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın hastalığı gizlendi mi?

ABD Başkanı Trump, Biden’ın ileri evre prostat kanserine yakalanmış olmasının kamuoyundan saklanmış olabileceğine işaret etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın hastalığı gizlendi mi?
Fotoğraf: AA

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ofisi, Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu açıkladı. Kanserin 4’üncü evreye kadar tespit edilmemiş olması tartışma yarattı.

Biden’ın hastalığına ilişkin tartışmaya ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu. Trump, dün Oval Ofis’te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, teşhisinin “uzun zaman önce” kamuoyuna duyurulmamış olmasından duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden kansere yakalandı
Eski ABD Başkanı Joe Biden kansere yakalandı
19 Mayıs 2025

Trump, bu açıklamasıyla, herhangi bir kanıt sunmamış olsa da eski başkanın kanser hastalığının yeni teşhis edilmediğini ve kamuoyundan gizlenmiş olduğunu ima etti.

Biden'ın kanser teşhisinden "üzüntü duyduğunu" belirten Trump, "Kamuoyuna daha erken duyurulmamasına şaşırıyorum çünkü 9. seviyeye gelmek uzun zaman alıyor" diye konuştu.

Trump, kendisinin bilişsel ve fiziksel sağlık testlerinden "başarıyla" geçtiğini söyleyerek, "Eğer bakarsanız aynı doktor, Joe'nun bilişsel olarak sağlıklı olduğunu söylemişti. Onunla ilgili bir sıkıntı yoktu. Bunun üzücü bir durum olduğu anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

Trump: Bu çok tehlikeli

ABD Başkanı, “Şöyle söylemelisiniz: Neden bu kadar uzun sürdü? Bu tehlike seviyesine gelmek yıllar alabilir. Dolayısıyla, bakın… Bu, çok çok üzücü bir durum. Bununla ilgili kendimi çok kötü hissediyorum. Bence insanlar ne olduğunu bulmaya çalışmalı” sözleriyle kaygısını dile getirdi.

Biden’ın bilişsel yetilerinin neden konu edilmediğini de sorgulayan Trump, “Bence doktorlar onun iyi olduğunu söyledi ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Bu, çok tehlikeli” değerlendirmesinde bulundu.

"Başkan olduğu dönemde yakalandı"

Diğer yandan The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, bu tartışmaya Başkan Trump’ın yanı sıra Biden’ın eski tıbbi danışmanlarından Dr. Ezekiel Emanuel de katıldı.

Biden’ın Covid-19 danışmanı, eski başkanın “muhtemelen” başkanlığının başlarında kansere yakalandığına işaret etti.

Emanuel, “Son 100-200 gün içinde olmadı; başkan olduğu dönemde oldu. Muhtemelen 2021 yılında başkanlığının başında (kansere) yakalandı. Bu konuda bir anlaşmazlık olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Eski ABD Başkanı Biden'ın, geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklanmıştı.

Biden'ın ofisinden yapılan açıklamada kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedilmişti.

Joe Biden’a ileri evre prostat kanseri teşhisi konulduğunun ve kanserin kemiklerine metastaz yaptığının açıklanmasının ardından hastalığın nasıl bu kadar geç teşhis edilmiş olabileceği ve kamuoyundan gizlenmiş olup olmadığı tartışma konusu olmuştu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
biden kanser trump
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