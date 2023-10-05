"Eşitliğin hukukla garantilendiği bir Anayasa istiyoruz"

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllü avukatlardan Selin Nakıpoğlu, yeni Anayasa tartışmalarını bianet’e yorumladı.

Kadınların nasıl bir Anayasa istediğini 4 soruda anlatan Nakıpoğlu, “Kadını aileden bağımsız eşit ve özgür bir birey olarak gören, LGBTİ+ların haklarının koruma altına alındığı, kapsayıcı, eşit temsilin olduğu siyasi, idari ve hukuki bir yapıyı garantileyen bir metin istiyoruz” diyor.

Anayasa Değişikliği LGBTİ+'ları nasıl hedef alıyor?

Siz bu Anayasa tartışmalarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce doğru bir çerçeveden mi yapılıyor?

Kesinlikle hayır.

Öncelikle Anayasa tartışmak için kesinlikle uygun bir iklimde değiliz.

Ülkemizde bir Anayasa tartışmasının yapılabileceği düşünceyi açıklama ortamı yoktur.

Ayrıca net olan şu ki, sadece bir dinin bir mezhebinin bir yorumunun anayasaya girmesi isteniyor.

Böylesine antidemokratik bir ortamda değil anayasa değişikliği herhangi bir yönetmelik bile değiştirilmemeli.

AKP-MHP’nin önerdiği bir çerçeve var. Buna göre “aileyi” koruyoruz diyerek eşitlik ilkesi ortadan kaldırılıyor gibi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Ben insan haklarını korumak istemiyorum, hatta bazı insanların haklarını hiç korumak istemiyorum” diyerek İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı çeken AKP bloku mu aileyi koruyormuş?

AKP kamuoyundaki tartışmaya bir anda anayasadaki “aile” tanımını da dahil ederek süreci başka bir yere taşıdı. Öte yandan Anayasa'da yapılması konuşulan, basına yansımış düzenleme önerileri fazlasıyla muğlak.

Ve kısıtlı bilgiye sahip olmamız bile başlı başına bir problem. "Aile, kadın ve erkekten oluşur" gibi bir tanımın eklenmesi de önerilerin arasında yer aldığı belirtiliyor.

Bu düzenlemede "sayı sınırlaması" getirilmediği için çok eşliliğin önünü açma riski taşıyan bir düzenleme.

Meclis’te "birden fazla eşim var" diyen erkek milletvekilleri olan bir ülkede bunun altındaki niyeti okumak zor değil.

Kadınlar nasıl yeni bir Anayasa istiyor?

Arzu edilen eşit yurttaşlık yolunda gidilerek; toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı duran, kadını aileden bağımsız eşit ve özgür bir birey olarak gören, LGBTİ+ların haklarının koruma altına alındığı, kapsayıcı, eşit temsilin olduğu siyasi, idari ve hukuki bir yapıyı garantileyen bir metin istiyoruz.

Ve fakat, AKP'nin kadın, çocuk, LGBTİ+ hakları, erkek şiddeti konusunda sicili çok kabarık.

AKP'den kadınlara, çocuklara, LGBTİ+lara 'özgürlük' sağlayabilecek bir Anayasa değişikliği gelmesi mümkün değil. Kesinlikle değil!

Bizatihi Anayasayı tanımayan bir muktedir var. O sebeple Anayasa maddelerinde pek çok kez değişiklik yapan AKP'nin 24. ve 41. maddelere asla dokunmamasını istiyoruz.

Son olarak ne eklemek istersiniz?

Devlette, toplumda, evde reis istemiyoruz. Hayatlarımıza sahip çıkıyoruz. Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz.

YENİ ANAYASA DÜZENLEMESİ Şeren: Anayasa değişikliği LGBTİ+ nefretini kurumsallaştırır

Madde 41 Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Madde 24 Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir

(EMK)