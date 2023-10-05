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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 5 Ekim 2023 12:57
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 15:58
3 dk Okuma

4 SORUDA YENİ ANAYASA

"Eşitliğin hukukla garantilendiği bir Anayasa istiyoruz"

EŞİK gönüllüsü avukat Nakıpoğlu, "AKP’nin 24. ve 41. maddelere asla dokunmamasını istiyoruz” diyor.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/05/avukat-selin-nakipoglu.jpeg

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllü avukatlardan Selin Nakıpoğlu, yeni Anayasa tartışmalarını bianet’e yorumladı. 

Kadınların nasıl bir Anayasa istediğini 4 soruda anlatan Nakıpoğlu, “Kadını aileden bağımsız eşit ve özgür bir birey olarak gören, LGBTİ+ların haklarının koruma altına alındığı, kapsayıcı, eşit temsilin olduğu siyasi, idari ve hukuki bir yapıyı garantileyen bir metin istiyoruz” diyor. 

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Siz bu Anayasa tartışmalarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce doğru bir çerçeveden mi yapılıyor?

Kesinlikle hayır.

Öncelikle Anayasa tartışmak için kesinlikle uygun bir iklimde değiliz.  

Ülkemizde bir Anayasa tartışmasının yapılabileceği düşünceyi açıklama ortamı yoktur.

Ayrıca net olan şu ki, sadece bir dinin bir mezhebinin bir yorumunun anayasaya girmesi isteniyor. 

Böylesine antidemokratik bir ortamda değil anayasa değişikliği herhangi bir yönetmelik bile değiştirilmemeli. 

AKP-MHP’nin önerdiği bir çerçeve var. Buna göre “aileyi” koruyoruz diyerek eşitlik ilkesi ortadan kaldırılıyor gibi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Ben insan haklarını korumak istemiyorum, hatta bazı insanların haklarını hiç korumak istemiyorum” diyerek İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı çeken AKP bloku mu aileyi koruyormuş? 

AKP kamuoyundaki  tartışmaya bir anda anayasadaki “aile” tanımını da dahil ederek süreci başka bir yere taşıdı. Öte yandan Anayasa'da yapılması konuşulan, basına yansımış düzenleme önerileri fazlasıyla muğlak. 

Ve kısıtlı bilgiye sahip olmamız bile başlı başına bir problem. "Aile, kadın ve erkekten oluşur" gibi bir tanımın eklenmesi de önerilerin arasında yer aldığı belirtiliyor. 

Bu düzenlemede "sayı sınırlaması" getirilmediği için çok eşliliğin önünü açma riski taşıyan bir düzenleme. 

Meclis’te "birden fazla eşim var" diyen erkek milletvekilleri olan bir ülkede bunun altındaki niyeti okumak zor değil. 

Kadınlar nasıl yeni bir Anayasa istiyor?

Arzu edilen eşit yurttaşlık yolunda gidilerek; toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı duran, kadını aileden bağımsız eşit ve özgür bir birey olarak gören, LGBTİ+ların haklarının koruma altına alındığı, kapsayıcı, eşit temsilin olduğu siyasi, idari ve hukuki bir yapıyı garantileyen bir metin istiyoruz. 

Ve fakat, AKP'nin kadın, çocuk, LGBTİ+ hakları, erkek şiddeti konusunda sicili çok kabarık. 

AKP'den kadınlara, çocuklara, LGBTİ+lara 'özgürlük' sağlayabilecek bir Anayasa değişikliği gelmesi mümkün değil. Kesinlikle değil!

Bizatihi Anayasayı tanımayan bir muktedir var. O sebeple Anayasa maddelerinde pek çok kez değişiklik yapan AKP'nin 24. ve 41. maddelere asla dokunmamasını istiyoruz. 

Son olarak ne eklemek istersiniz?

Devlette, toplumda, evde reis istemiyoruz. Hayatlarımıza sahip çıkıyoruz. Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz. 

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Madde 41 

Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

Madde 24

Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir

(EMK)

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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
[email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, Taraf, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, Taraf, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye & Karadeniz'den Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından ve üyesi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018'den bu yana bianet'te çalışıyor. 

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