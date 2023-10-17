ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 14:30
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2023 14:45
3 dk Okuma

FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI

Esirler için uluslararası diplomatik çabalar sürüyor

Aralarında çifte vatandaş da olan çok sayıda esir için uluslararası girişimler sürerken, Hamas, 200 ile 250 arasında olduğunu söylediği esirler karşılığında İsrail hapishanelerindeki 6 bin Filistinli tutsağın serbest bırakılması gerektiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/17/esirler-icin-uluslararasi-diplomatik-cabalar-suruyor.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonunda esir aldığı sivil ve askerlerin serbest bırakılması için uluslararası girişimler sürüyor.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün (16 Ekim) yaptığı açıklamada esir sayısının 200 ile 250 arasında olduğunu, bunların 200'ünün Kassam Tugayları'nın elinde, geriye kalanların ise diğer Filistinli grupların elinde olduğunu kaydetti.

Esir sanatçı da İsrail saldırısında öldü

Çifte vatandaş olan esirlere de değinen Ebu Ubeyde, "Esirler arasında bir grup yabancı ülke vatandaşı da var. Onlar bizim misafirimiz, onları korumaya çalışıyoruz ve uygun zamanda serbest bırakacağız" dedi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda esirlerden 22'sinin hayatını kaybettiğini belirten Ebu Ubeyde, saldırılarda hayatını kaybeden son esirin Tel Avivli sanatçı Guy Olives (26) olduğunu söyledi.

Kassam Tugayları: Gazze
Kassam Tugayları: Gazze'deki İsrail saldırılarında 13 esir öldü
13 Ekim 2023

Hamas: Filistinli 6 bin esiri bırakın

Hamas esirler karşılığında İsrail hapishanelerindeki 6 bin erkek ve kadın esirin serbest bırakılmasını talep etti.

Hamas'ın eski liderlerinden Halid Meşal da İsrailli esirlerin arasında Gazze Tümeni'nden üst düzey subayların da bulunduğunu söyledi.

Videosu paylaşılan esir: Lütfen bizi çıkarın

Hamas, 7 Ekim'de esir alınan Fransa-İsrail çifte vatandaşı 21 yaşındaki Mia Schem adlı kadının videosunu yayınladı.

Görüntülerde, yaralı kolu kimliği belirsiz bir sağlık görevlisi tarafından tedavi edilirken görülen Schem, "Şu anda Gazze'deyim. Sadece mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aileme, anne babama ve kardeşlerime geri gönderilmemi istiyorum. Lütfen bizi buradan mümkün olduğunca çabuk çıkarın" dedi.

İsrail: Esirler bırakılmadan Gazze
İsrail: Esirler bırakılmadan Gazze'ye elektrik, su ve yakıt yok
12 Ekim 2023

İsrail: 199 esirin kimlikleri teyit edildi

İsrail ordusu da dün yaptığı açıklamada Hamas'ın Gazze'de 199 esir tuttuğunu ve tüm ailelere kimliklerinin bildirildiğini söyledi. İsrail ordusu, esir sayısını 15 Ekim'de 126 olarak vermiş, ardından 155 olarak güncellemişti.

Esirlerin Gazze'de nerede olduğunu anlamak için "cesurca çaba" sarf ettiklerini belirten İsrail ordusunun sözcüsü Daniel Hagari, "Vatandaşlarımızı tehlikeye atacak bir saldırı gerçekleştirmeyeceğiz" dedi.

Esirler arasında çifte vatandaş olanlar var

Esirler arasında çocuklardan 80'li yaşlardaki insanlara kadar değişen siviller ve ayrıca askerlerin olduğuna inanılıyor. Birçoğu çifte vatandaşlığa sahip.

İngiltere, vatandaşlarından 10'unun kayıp olduğunu, ancak bunlardan bazılarının ölmüş olmasından korkulduğunu söyledi. Gazze'de esir tutulan yaklaşık 20 ABD vatandaşı olduğu düşünülüyor.

Esir aileleri Tel Aviv'de bakanlık önünde eylemde

Kız arkadaşı Inbar Haiman 7 Ekim'de Supernova müzik festivalinde kaybolan Noam Alon, İsrail'in Gazze'ye yönelik herhangi bir kara harekâtından önce "esirleri sağ salim kurtarmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini" söyledi.

Esirler ve Kayıp Aileleri Forumu, esirlerin durumunu kamuoyuna duyurarak ve harekete geçilmesini talep etti. Forum, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden esirlere insani erişim için müzakere yapmasını istedi.

Başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde toplanan esirlerin aileleri ve yakınları, hükümetten sevdiklerini geri getirmesini istedi.

İsrail
İsrail'den aktivistler: Rehinelerin derhal takas edilmesi için harekete geçin
16 Ekim 2023

Uluslararası temaslar sürüyor

Aralarında ABD, Mısır, Türkiye ve Katar'ın da olduğu çok sayıda devletin yetkilileri esirler konusunda iki taraf arasında temas kurmak için girişimlerde bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Beyrut'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Hamas'ın esir tuttuğu yabancı, sivil ve çocukların serbest bırakılması için Hamas ile görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Gazze'de esirlerin varlığı İsrail'in 2.3 milyon kişinin yaşadığı bölgeye kara harekatı planlarını zorlaştırıyor. Hamas, İsrail'in sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak esirleri öldüreceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Jerusalem Post, Haaretz, The Guardian, Ynetnews ve Palestine Chronicle

(NT)

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
Filistin-İsrail Savaşı aksa tufanı operasyonu demir kılıçlar operasyonu
ilgili haberler
The Guardian, Netanyahu’yu çizen karikatüristi işten attı
17 Ekim 2023
/haber/the-guardian-netanyahuyu-cizen-karikaturisti-isten-atti-286446
DSÖ’den “Gazze'ye güvenli erişim” talebi
17 Ekim 2023
/haber/dsoden-gazze-ye-guvenli-erisim-talebi-286467
Ortadoğu'da savaş: Şiddete nasıl karşılık verilmeli?
17 Ekim 2023
/haber/ortadogu-da-savas-siddete-nasil-karsilik-verilmeli-286458
İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir gazeteciyi daha öldürdü
17 Ekim 2023
/haber/israil-gazze-ye-duzenledigi-hava-saldirisinda-bir-gazeteciyi-daha-oldurdu-286454
BMGK, Gazze’de “insani ateşkes” tasarısını reddetti
17 Ekim 2023
/haber/bmgk-gazzede-insani-ateskes-tasarisini-reddetti-286435
Judith Butler’dan şiddet ve şiddetin kınanmasına dair
17 Ekim 2023
/haber/judith-butlerdan-siddet-ve-siddetin-kinanmasina-dair-286442
Ehud Barak: Netanyahu ne halkın ne de ordunun güvenine sahip
17 Ekim 2023
/haber/ehud-barak-netanyahu-ne-halkin-ne-de-ordunun-guvenine-sahip-286440
CAN ERTUNA ANLATIYOR:
Filistinliler 'ölürken' İsrailliler 'öldürülüyor': Medyanın Filistin-İsrail Savaşı'yla imtihanı
17 Ekim 2023
/haber/filistinliler-olurken-israilliler-olduruluyor-medyanin-filistin-israil-savasi-yla-imtihani-286460
İsrailli 65 aydın: Sivillere yönelik saldırılar mazur gösterilemez
17 Ekim 2023
/haber/israilli-65-aydin-sivillere-yonelik-saldirilar-mazur-gosterilemez-286482
YAHUDİLER: "FİLİSTİN SOYKIRIMINI DURDURUN"
Amerikalı Yahudiler İsrail'in Gazze harekatını önlemek için Beyaz Saray'ı kuşattı
17 Ekim 2023
/haber/amerikali-yahudiler-israil-in-gazze-harekatini-onlemek-icin-beyaz-saray-i-kusatti-286434
ilgili haberler
The Guardian, Netanyahu’yu çizen karikatüristi işten attı
17 Ekim 2023
/haber/the-guardian-netanyahuyu-cizen-karikaturisti-isten-atti-286446
DSÖ’den “Gazze'ye güvenli erişim” talebi
17 Ekim 2023
/haber/dsoden-gazze-ye-guvenli-erisim-talebi-286467
Ortadoğu'da savaş: Şiddete nasıl karşılık verilmeli?
17 Ekim 2023
/haber/ortadogu-da-savas-siddete-nasil-karsilik-verilmeli-286458
İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir gazeteciyi daha öldürdü
17 Ekim 2023
/haber/israil-gazze-ye-duzenledigi-hava-saldirisinda-bir-gazeteciyi-daha-oldurdu-286454
BMGK, Gazze’de “insani ateşkes” tasarısını reddetti
17 Ekim 2023
/haber/bmgk-gazzede-insani-ateskes-tasarisini-reddetti-286435
Judith Butler’dan şiddet ve şiddetin kınanmasına dair
17 Ekim 2023
/haber/judith-butlerdan-siddet-ve-siddetin-kinanmasina-dair-286442
Ehud Barak: Netanyahu ne halkın ne de ordunun güvenine sahip
17 Ekim 2023
/haber/ehud-barak-netanyahu-ne-halkin-ne-de-ordunun-guvenine-sahip-286440
CAN ERTUNA ANLATIYOR:
Filistinliler 'ölürken' İsrailliler 'öldürülüyor': Medyanın Filistin-İsrail Savaşı'yla imtihanı
17 Ekim 2023
/haber/filistinliler-olurken-israilliler-olduruluyor-medyanin-filistin-israil-savasi-yla-imtihani-286460
İsrailli 65 aydın: Sivillere yönelik saldırılar mazur gösterilemez
17 Ekim 2023
/haber/israilli-65-aydin-sivillere-yonelik-saldirilar-mazur-gosterilemez-286482
YAHUDİLER: "FİLİSTİN SOYKIRIMINI DURDURUN"
Amerikalı Yahudiler İsrail'in Gazze harekatını önlemek için Beyaz Saray'ı kuşattı
17 Ekim 2023
/haber/amerikali-yahudiler-israil-in-gazze-harekatini-onlemek-icin-beyaz-saray-i-kusatti-286434
Sayfa Başına Git