Esir takasında serbest bırakılan FHKC'li Halide Cerrar: "İsrail, tutsaklara insan muamelesi yapmıyor"

Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla salıverilen Filistinli tutsaklar arasında hayatının beş yılını aralıklı olarak İsrail hapisanelerinde geçiren ve en son Aralık 2023'te hiçbir açık suçlama olmaksızın hapse atılan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden 61 yaşındaki Halide Cerrar da vardı.

İsrail hapishane yönetiminin Filistinli tutuklulara "insan muamelesi yapmadığını" söyleyen Cerrar AA muhabirine bugünkü İsrail yönetimi altındaki kötü hapishane koşullarını ve hapiste kaldığı sürede muhatap olduğu Filistinli tutuklulara yönelik insan hakları ihlallerini anlattı.

"1967'den bu yana en zor koşullar"

Cerrar, hapishane yönetiminin son bir yılda Filistinli tutsaklara yönelik olarak tekrarlanan saldırılar, verilen gıdanın nitelik ve miktarının düşürülmesi ve uygulanan tecrit politikalarının koşulları son derece ağırlaştırdığını aktardı. "Filistinli tutsakların İsrail hapishanelerindeki koşulları, 1967'den bu yana en zoru." diyen Cerrar, koşulların şimdiye kadar hiç bu kadar sert olmadığını dile getirdi.

"Aşağılandık, hakarete uğradık ve darp edildik "

"Altı aydır hücrede [olduğunu], pazartesi günü çıktı[ğını]" söyleyen Cerrar, hapishanelerdeki kötü koşulların ve kötü muamelenin mevcut İsrail hükümetinin ve kısa süre önce istifa eden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in tutuklulara "insan değillermiş" gibi muamele edilmesine yönelik politikasının sonucu olduğunu söyledi.



Cerrar, "Serbest bırakılmadan önce [kendilerine] çok sert davranıldı[ğını] ve kasıtlı bir şekilde aşağılandık[larını], hakarete uğradık[larını] ve darp edildik[lerini]" anlattı.

Kadın ve erkek tutukluların sorunlarının Filistin halkının sorunlarının bir parçası olduğunu vurgulayan Cerrar, İsrail'in uyguladığı bu politikaya hapishanelerdeki tüm Filistinliler serbest bırakılıncaya kadar ulusal çapta karşı çıkılması gerektiğini kaydetti.



Cerrar, çok sayıda tutuklunun hücre hapsinde tutulduğunu ve çok zor koşullara maruz bırakıldığını sözlerine ekledi.

Halide Cerrar kim? Halide Cerrar, bir yıllık tutsaklığın ardından cezaevinden salınırken/AA FHKC liderlerinden, eski milletvekili ve insan hakları savunucusu 61 yaşındaki Cerrar, hayatının 5 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdi. Son tutuklanmasının arasından İsrail'in "intikam amacıyla" uyguladığı birçok ihlale maruz kalan Cerrar'ın, kaybettiği kızının cenazesine katılmasına da izin verilmemişti. FKHC siyasi büro üyeliği görevinde de bulunan Cerrar, 2006'da Filistin Yasama Meclisi'ne milletvekili seçilmişti. Meclis daha sonra lağvedilmişti.



İsrail, Cerrar'ı en son 26 Aralık 2023'te Ramallah'taki evinden alarak idari tutukluluk kapsamında hiçbir suçlama olmadan cezaevine atmıştı. Kıdemli siyasetçi, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla, bir yılı aşkın bir süre kaldığı hapishaneden çok yıpranmış olarak çıktı.



Cerrar'ın saçlarının beyazladığı, kilo kaybettiği ve yürümekte güçlük çektiği görüldü.

İsrail-Hamas ateşkes ve esir takası anlaşması Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. Aralarında Cerrar'ın da olduğu İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

(AEK)