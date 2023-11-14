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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 14 Kasım 2023 10:30
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2023 10:44
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Esir alındığına inanılan insan hakları aktivisti Silver'ın ölümü doğrulandı

Vivian Silver, İsrail'in en büyük insan hakları örgütü B'Tselem'in eski yönetim kurulu üyesiydi. Son zamanlarda kadınlara odaklanan işgal karşıtı bir grup olan Women Wage Peace'in öncüleri arasındaydı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/14/esir-alindigina-inanilan-insan-haklari-aktivisti-silver-in-olumu-dogrulandi.jpeg

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Filistinli diğer direniş grupları tarafından 7 Ekim'de esir alınan yaklaşık 240 kişi arasında olduğuna inanılan barış aktivisti Vivian Silver'ın ilk saldırı sırasında öldürüldüğü açıklandı.

İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre Kanada-İsrail vatandaşı olan 74 yaşındaki Silver, İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınıra yakın bir kibbutz olan Beeri'de yaşıyordu.

Başkonsolos Shamir de doğruladı

Global News Canada'da yer alan habere göre Global Affairs Canada tarafından yapılan açıklamada, "Kanada hükümeti, Kanada-İsrail vatandaşı Vivian Silver'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiştir" denildi.

İsrail'in Toronto Başkonsolosu Idit Shamir, Silver'ın ölüm haberini X'te "trajik" olarak nitelendirdi: "Kalplerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" diye yazdı.

74 yaşındaki Silver, Women Wage Peace (WWP) adlı kadın hakları platformunda çalışıyordu. WWP, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Kalplerimiz paramparça oldu" dedi.

Vivian Silver hakkında

Kanada'nın Winnipeg kentinde doğan ve 1970'lerde İsrail'e taşınan Silver, uzun süredir insan hakları savunuculuğu yapıyordu.

Silver, İsrail'in en büyük insan hakları örgütü B'Tselem'in eski yönetim kurulu üyesiydi. Son zamanlarda kadınlara odaklanan işgal karşıtı bir grup olan Women Wage Peace'in öncüleri arasındaydı.

Silver 2017 yılında Batı Şeria'daki Ürdün Nehri kıyısında barış için bir yürüyüş düzenledi ve İsrail'in Gazze'de Filistinli sivilleri öldürdüğü saldırıyı kınadı.

(NT)

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