Esir alındığına inanılan insan hakları aktivisti Silver'ın ölümü doğrulandı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Filistinli diğer direniş grupları tarafından 7 Ekim'de esir alınan yaklaşık 240 kişi arasında olduğuna inanılan barış aktivisti Vivian Silver'ın ilk saldırı sırasında öldürüldüğü açıklandı.

İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre Kanada-İsrail vatandaşı olan 74 yaşındaki Silver, İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınıra yakın bir kibbutz olan Beeri'de yaşıyordu.

Global News Canada'da yer alan habere göre Global Affairs Canada tarafından yapılan açıklamada, "Kanada hükümeti, Kanada-İsrail vatandaşı Vivian Silver'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiştir" denildi.

İsrail'in Toronto Başkonsolosu Idit Shamir, Silver'ın ölüm haberini X'te "trajik" olarak nitelendirdi: "Kalplerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" diye yazdı.

74 yaşındaki Silver, Women Wage Peace (WWP) adlı kadın hakları platformunda çalışıyordu. WWP, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Kalplerimiz paramparça oldu" dedi.

ויויאן שלנו, אשת השלום, נרצחה בביתה בבארי ב-7.10.

הלב שלנו נשבר לרסיסים.



Our beloved friend, Vivian Silver, was murdered in her home at kibbutz Be'eri on October 7.

Our hearts are shattered.#VivianSilver pic.twitter.com/hT9Y9kCW7W