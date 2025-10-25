Esin Bahat’a yapılan hakaretlere karşı Manifest’ten suç duyurusu

Müzik grubu Manifest, grup üyelerinden Esin Bahat hakkında sosyal medyada yapılan aşağılayıcı paylaşımlar nedeniyle hukuki adım attığını duyurdu.

Şimdiye kadar 12 şarkı yayımlayan Manifest, çıkardığı her parça ile listelerin zirvesine yerleşmiş, geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat’tan oluşan grup, özellikle 18 yaş üstü seyirciyle ilk kez buluştukları konserle gündeme damga vurmuştu.

Ancak konser sonrası haklarında soruşturma başlatılmış, üyelerin yurt dışına çıkışı yasaklanmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. Hazırlanan iddianamede grup üyeleri için “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bayat: Etkileniyorum

Son günlerde linçlerin odağında Esin Bahat yer aldı. Bir süre önce grubun resmi sosyal medya hesabını yöneten Esin, kendisine yöneltilen “Linçlere karşı nasıl bir çözümün oluyor?” sorusuna samimi bir şekilde yanıt vermişti.

Bahat, gelen olumsuz yorumları görmezden gelmenin mümkün olmadığını belirterek, “Çok üzülüyorum, kırılıyorum, bazen ağlıyorum. İnsanlar beni beğenebilir ya da beğenmeyebilir. Ben sadece kendimi geliştirmeye çalışıyorum, empati kuruyorum ve düzenli olarak psikoloğa gidiyorum. Gerçekten etkileniyorum, yalan söylemeyeceğim "demişti.

Tüm bu açıklamaların ardından Manifest’in resmi hesabından yapılan duyuruda, Esin Bahat’a yönelik aşağılayıcı paylaşımların dijital delil olarak kayda alındığı ve sorumlular hakkında hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi:

“Değerli üyemiz Esin hakkında, sosyal medya platformlarında sistematik biçimde yayılan aşağılayıcı içerikler tarafımızca resmi surette dijital delil olarak tespit edilip kayıt altına alınmıştır. Sorumlular hakkında hem hukuki hem cezai süreç başlatılmış olup, tüm süreç avukatlarımız ve tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Sonuçlarını kamuoyu ile en kısa sürede paylaşacağız.”

