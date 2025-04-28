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Yayın Tarihi: 28 Nisan 2025 16:24
 ~ Son Güncelleme: 28 Nisan 2025 16:29
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Esila Ayık’ın tutukluluğuna yapılan itiraza ret: "Kaçma şüphesi var"

Ayık’ın tutukluluğuna yapılan itiraz “kaçma şüphesinin varlığı” gerekçesiyle reddedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Esila Ayık’ın tutukluluğuna yapılan itiraza ret: "Kaçma şüphesi var"
Görsel:Sosyal Medya

İstanbul Kadıköy'de 8 Nisan’da düzenlenen ve binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı dayanışma sahnesi eylemine katılan Esila Ayık, etkinlikte “Diktatör Erdoğan” yazılı bir döviz taşıdığı için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kronik kalp ve böbrek hastası olan ve geçtiğimiz günlerde cezaevinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan Ayık’ın tutukluluğuna itiraz edilmişti.

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BirGün’den Sarya Toprak’ın haberine göre Ayık'ın avukatları, Esila'nın 23 Nisan'da fenalaşarak acile kaldırıldığı gün yapılan tahlil sonuçlarını aldı.

Belçika'daki nefroloji doktorundan da "cezaevinde kalamayacağına dair" yazı aldı. Bu belgeleri İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sunan Avukat Göksun Canberk Uluğ şöyle dedi: "Mahkemenin itirazımızı işleme koymasını bekliyoruz. Sağlık durumu günden güne kötüye giden Esila 1 gün daha cezaevinde kalmamalı."

Avukatlarının itirazı “kaçma şüphesinin varlığı” gerekçesiyle reddedildi

“Tahliye edilmesi için ölmesi mi lazım?”

Avukat Göksun Canberk Uluğ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gerçekten çok üzgün ve sinirliyim. Esila için mahkemeye yaptığımız tutukluluk itirazımız “kaçma şüphesinin varlığı” sebebiyle reddedildi. Yahu adli kontrol diye bir şey duymadınız mı? Yurtdışı yasağı koyarak tahliye edemez misiniz? Kızı tahliye etmek için ölmesi mi lazım anlamıyorum.” 

Mahkemeye yüzlerce sayfa sağlık geçmişi sunduk, Epikriz raporları sunduk. Ceza Genel Kurul Kararı ve Yargıtay Kararları sunduk. Belçika’daki doktorundan “cezaevinde kalmaya elverişli” değildir raporu sunduk. 23 Nisan’da fenalaşıp bayıldığı günün tahlil sonuçları da mevcut. Buna rağmen yine tutukluluğun devamına karar verdiler.

(AS/EMK)


Haber Yeri
İstanbul
Esila Ayık hasta mahouslar hasta mahpus
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