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Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2025 12:47
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2025 13:13
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Esila Ayık hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Ağır sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulan öğrenci Esila Ayık hakkında iddianame hazırlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Esila Ayık
Fotoğraf: Sosyal Medya

Belçika’da okuyan ve ailesini ziyaret etmek için Türkiye’ye gelen Esila Ayık, Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" yazılı döviz gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı. Ayık hakkında iddianame hazırlandı.

Ayık, 9 Nisan gecesi festivalde gözaltına alınmış, aynı gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’ne gönderilmişti.

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Anadolu başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre, festivale katılan ve ‘ellerinde suç içerikli pankart ve dövizleri’ tutup fotoğraf çektirenlerin A.Ö, M.E.E. ve Ayık olduğu ihbar edildi ve bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

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Üç kişinin, Erdoğan’ın siluetinin olduğu ve çeşitli yazıların bulunduğu dövizleri ellerinde tutarak fotoğraf çektirdikleri vurgulandı.

Değerlendirmede Ayık dahil üç kişinin söz konusu paylaşımı, ‘cumhurbaşkanını tahkir’ kastıyla yaptığı öne sürüldü.

4 yıldan fazla hapis istemi

Paylaşımın düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilen iddianamede, üç kişinin de ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ gerekçesiyle bir yıl ikişer aydan dört yıl sekizer aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Esila Ayık kadıköy erdoğan iddianame
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