EŞİK’ten Uraz Kaygılaroğlu’na tepki: Kadın katillerini yüceltmenize izin vermeyeceğiz

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un “Life in Plastic” adlı sergisi için objektif karşısına geçti.

Kaygılaroğlu’nun sevgilisinin sergisinde yer alan ve resimle harmanlanan fotoğraflar erkek şiddetini normalleştirdiği için sosyal medyada tepki ile karşılaştı.

Oyuncunun verdiği pozlar resimle birleştirilerek sergide tablo olarak yer aldı.

Eşitlik İçin Kadın Girişimi (EŞİK), Uraz Kaygılaroğlu’na tepki gösterdi. X’te şu paylaşım yapıldı:

“Kadın cinayetlerinin marjinal şiddet görüntüleri haline getirilip, estetize edilmesi ve vahşetin sıradanlaştırılmasına tepki gösterilmesine, söz konusu resimlere modellik yapan #UrazKaygılaroğlu sakin olalım diye yanıt vermiş Ülkemizde her gün kadınlar erkekler tarafından bıçakla, silahla, boğularak, parçalara ayrılarak, diri diri yakılarak vahşice katledilirken, #Cinskırım yaşanırken sakin olamayız. #MünevverKarabulut #PınarGültekin #ÖzgecanAslan #CerenÖzdemir #EmineBulut ve daha binlerce kadın sergilenen resimlerdeki gibi vahşice katledilmişken "sanat" adı altında, kadın cinayetlerini estetiğe ederek sıradanlaştırmanıza, kadın katillerini yüceltmenize kavramların içini boşaltmanıza izin vermeyeceğiz!”

(EMK)