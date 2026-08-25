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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 25.08.2026 11:42 25 Ağustos 2026 11:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.08.2026 11:45 25 Ağustos 2026 11:45
Okuma Okuma:  3 dakika

EŞİK’ten Sağlık Bakanı Memişoğlu’na HPV aşısı çağrısı: Sözler tutulsun, aşı ücretsiz olsun

Aşının dünyanın pek çok ülkesinde ulusal program dahlinde uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'de verilen sözlere rağmen somut adımların atılmadığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin tasarruf politikalarına kurban edilemeyeceği vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
EŞİK’ten Sağlık Bakanı Memişoğlu’na HPV aşısı çağrısı: Sözler tutulsun, aşı ücretsiz olsun
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Eşitlik İçin Kadınlar İnisiyatifi (EŞİK), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun HPV aşısına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek aşının vakit kaybetmeden Ulusal Aşı Takvimi’ne dahil edilmesini istedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun 17 Ağustos 2026 tarihindeki "Türkiye'nin HPV ve kansere yol açma profilinin farklı olduğu, bu nedenle ücretsiz HPV aşısına gerek bulunmadığı yönünde görüşler olduğu" şeklindeki ifadelerini eleştiren EŞİK, bu yaklaşımın koruyucu sağlık hizmetlerinin temel ilkeleriyle çeliştiğini vurguladı.

EŞİK açıklamasında, bilimsel verilerin kamuoyuyla açıkça paylaşılmadan kadınların ve kız çocuklarının aşıya erişiminin ertelenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Aşının dünyanın pek çok ülkesinde ulusal program dahlinde uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'de verilen sözlere rağmen somut adımların atılmadığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin tasarruf politikalarına kurban edilemeyeceği vurgulandı. 

Açıklamanın tamamı şöyle: 

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun 17 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı ve bazı bilim insanlarının “Türkiye’nin HPV ve kansere yol açma profilinin farklı olduğu, bu nedenle ücretsiz HPV aşısına gerek olmadığı” yönünde görüş bildirdiğini belirttiği açıklama, toplum sağlığı ve kadın sağlığı açısından kabul edilemez. Koruyucu sağlık hizmetlerini “gerek var mı, yok mu?” tartışmasına indirgemek; bilimsel verileri ve dayanakları kamuoyuyla açıkça paylaşmadan kadınların ve kız çocuklarının HPV aşısına erişimini ertelemek koruyucu sağlık hizmetlerinin temel ilkeleriyle çelişmektedir.

HPV aşısı yıllardır dünyanın çok sayıda ülkesinde ulusal aşı programlarında uygulanıyor. Türkiye’de ise HPV aşısının ulusal aşı programına alınacağı yönünde verilen sözlere rağmen çocukların ve gençlerin aşıya ücretsiz, eşit ve yaygın biçimde erişimi hâlâ sağlanmış değil. Üstelik HPV aşısının farklı yaş gruplarında tek veya daha az dozla uygulanmasına ilişkin güncel bilimsel veriler ve uluslararası öneriler bulunurken, Türkiye’de aşının ücretsiz ve yaygın biçimde uygulanması konusunda hâlâ somut adımlar atılmıyor.

Koruyucu sağlık hizmetleri bütçe hesabına, kadınların ve çocukların yaşam hakkı tasarruf politikalarına sığdırılamaz. Devletin görevi, hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi seçeneklerini tartışmakla sınırlı değildir. Devlet, önlenebilir hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyecek koruyucu sağlık hizmetlerini herkes için eşit ve ücretsiz olarak sağlamakla yükümlüdür. Aşıya erişimi kişilerin ekonomik gücüne bırakmak, sağlıkta eşitlik ilkesini zedelemektir.

Sağlık Bakanlığı verdiği sözleri tutmalıdır. HPV aşısı gecikmeden Ulusal Aşı Takvimi’ne alınmalı; yaş ve tıbbi gerekliliklere uygun dozlarla, ücretsiz, eşit ve erişilebilir biçimde uygulanmalıdır."

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(EMK)

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