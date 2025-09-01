ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 13:05
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2025 13:16
2 dk Okuma

EŞİK’ten MEB’e tepki: “Kız ortaokulları karma eğitimi fiilen bitirir!”

EŞİK, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kız ortaokulu uygulamasına tepki gösterdi. Platform yazılı açıklamasında uygulamanın karma eğitimi fiilen sona erdirdiğini belirterek, laiklik ve eşitlik ilkelerine açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

EŞİK’ten MEB’e tepki: “Kız ortaokulları karma eğitimi fiilen bitirir!”
Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 15 Kasım 2024 tarihli resmi yazısına göre Ankara Dikmen’deki kız ortaokulunun yanı sıra Karaman’da ve Urfa’da da kız ortaokullarının kurulmasına karar verildiği ortaya çıktı.

Yazıda 3’ü kız öğrencilere biri erkek öğrencilere yönelik olmak üzere 8 ildeki bazı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde ortaokullar kurulması kararı alındığı duyuruldu.

“Uygulama kız çocuklarını kamusal yaşamdan koparır”

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 15 Kasım 2024 tarihli yazısına dayanarak ülke çapında açılacak olan kız ortaokullarına tepki gösterdi.

Platform, karma eğitimin fiilen sona erdirilmesine yönelik uygulamanın, anayasal ve yasal normlara aykırı olduğuna dikkat çekti. Bakanlığın bu adımı karma eğitimi ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim olarak yorumlandı.

Platform, laiklik ilkesine dayanan Anayasa’nın ilgili maddeleriyle (Madde 2, 24, 174) karma eğitimin zorunlu olduğunu vurguladı. Ayrıca, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. maddesi açıkça “Milli eğitim kurumlarında kız ve erkek öğrenciler karma eğitim görürler” hükmünü getirmekte olduğunu hatırlattı.

Açıklamada karma eğitime yönelik adımların, laik ve bilimsel eğitim anlayışına darbe vurduğuna dikkat çekildi. “Kız okulları,” uygulamalarının, kız çocuklarını kamusal yaşamdan koparmak ve itaatkâr ev içi rollere hapsedilmek istendiğinin bir göstergesi olduğu ifade edildi.

“Çocuk kavramının ve yaşının tartışmaya açıldığını görüyoruz”

Platform, çocuklara ve ailelere yönelik olarak yapılan çağrıda eğitimdeki laik, bilimsel ve eşitlikçi temellerin korunmasını talep etti. “Kız okulu açmak yerine, kesintisiz ve parasız temel eğitime odaklanılmalı; çocukları ‘mal’ gören yaklaşımların karşısında laik ve demokratik eğitim ısrarla savunulmalıdır” denildi.

Ayrıca EŞİK, çocukları sadece biyolojik varlıklar olarak gören yaklaşımı ve çocuklara ilişkin tanımlamaların evrensel ilkeler dışında yapılan tartışmaları da eleştirdi:

“Her çocuğun hayalleri, hakları ve geleceği olan bireyler olarak kabul edilmesi gerekir. Kız ve erkek çocuklarının ayrılarak eğitim alması bu temel bireysel hakları zedeler. Kız çocuklarını daha ortaokul çağında (10 ya da 11 yaşlarında) ergin olarak görmeye, göstermeye çalışan bu anlayışın, yıllardır çocuklarla cinsel ilişki, evlilik, çocuk işçilik ve zorunlu eğitim yaşını türlü manevralarla değiştirmeye çalıştığının farkındayız. Suça sürüklenen çocuklara yönelik güncel tartışmaların arkasında da aynı zihniyetin yattığını, çocuk kavramının ve yaşının tartışmaya açılmaya çalışıldığını da görüyoruz.”

Platform son olarak, laikliği, çocuk haklarını, eğitim hakkını ve karma eğitimi savunmaya devam edeceklerini ve bu konuda kararlılıklarından taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk eğitim karma eğitim oğlan çocukları kız çocuğu
