KADIN
YT: Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:41
 SG: Son Güncelleme: 25.12.2025 15:44
Okuma Okuma:  2 dakika

EŞİK’ten kadınlara uyarı: Binlerce şiddet faili tahliye edilecek

EŞİK, sayısı resmi olarak açıklanmamakla birlikte en az binlerce şiddet failinin serbest bırakılacağının basına yansıdığını hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), 11. Yargı Paketi’nin 27. maddesiyle binlerce “kadına karşı şiddet faili”nin erken tahliye edileceğini belirterek kadınları ve çocukları olası risklere karşı uyardı. Platform, devletin mağdurları bilgilendirme ve koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğini vurguladı.

EŞİK’in 25 Aralık 2025 tarihli açıklamasına göre, tüm itirazlara rağmen iktidar oylarıyla kabul edilen düzenleme kapsamında, kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı gibi bazı suçlar dışında kalan şiddet suçlarının failleri 3 yıl erken serbest bırakılacak. Düzenleme, 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen suçları kapsıyor.

Hangi suçlar kapsamda?

Erken tahliye kapsamında yer alan suçlar arasında eziyet, intihara yönlendirme, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, tecavüz dışındaki cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile 15 yaşını doldurmuş çocukla cebir, tehdit ve hile olmaksızın cinsel ilişki suçu bulunuyor.

EŞİK, sayısı resmi olarak açıklanmamakla birlikte en az binlerce şiddet failinin serbest bırakılacağının basına yansıdığını hatırlattı.

“Devletin temel görevi yaşam hakkını korumaktır”

Platform, kadınların ve çocukların yaşam hakkını korumanın Anayasa gereği devletin temel yükümlülüğü olduğunu vurgulayarak, bu düzenlemenin söz konusu yükümlülüğü ihlal ettiğini ifade etti.

Açıklamada, 31 Temmuz 2023 öncesinde şiddete maruz kalan ve failin cezaevinde olduğu ya da tutuklu yargılandığı tüm kadınlara çağrıda bulunularak şu uyarılar yapıldı:

·Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ŞÖNİM ve emniyet birimlerine başvurularak, failin tahliye edilip edilmeyeceğinin ve tahliye tarihinin yazılı olarak bildirilmesi talep edilmeli.

·6284 sayılı Kanun kapsamında, failin serbest bırakılması halinde yeniden şiddet riskine karşı koruyucu ve önleyici tedbirler istenmeli.

·Güvenilen kişiler bilgilendirilmeli ve acil durum planı hazırlanmalı.

Bildirim yükümlülüğü hatırlatması

EŞİK, devletin faillerin tahliye edilmesi durumunda mağdurları bilgilendirme yükümlülüğünün İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Adalet Bakanlığı genelgelerinde yer aldığını hatırlattı. Ancak mevcut uygulamada bildirimin yalnızca bazı ağır suçlarla sınırlandırıldığına ve çoğu zaman doğrudan mağdura yapılmadığına dikkat çekildi.

Platform, bu durumun kadınların kendi güvenlik önlemlerini alma imkânını da ortadan kaldırdığını belirtti.

“Bu düzenleme şiddeti cesaretlendiriyor”

EŞİK açıklamasında, erken tahliye düzenlemesinin kadına yönelik şiddeti meşrulaştırdığı ve failleri cesaretlendirdiğini ifade etti, ve şu mesaj verdi:

“Bizi bu duyuruyu yapmak zorunda bırakanları unutmayacağız. Şiddetsiz yaşam hakkımız için mücadeleden ve kadın dayanışmasından vazgeçmeyeceğiz.”

EŞİK, af niteliği taşıyan bu düzenlemenin Anayasa’ya ve devletin uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğunu vurgulayarak kamuoyunu ve yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.

Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bugün 14:04

