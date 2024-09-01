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Yayın Tarihi: 1 Eylül 2024 16:49
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2024 16:51
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EŞİK’ten 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde kalıcı barış için ortak mücadele çağrısı

“Savaşa, silahlanmaya, milliyetçiliğe, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve militarizme karşı dünya genelinde kadınların ortak mücadelesi devam edecektir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
EŞİK’ten 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde kalıcı barış için ortak mücadele çağrısı

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeni ile yayınladığı açıklamada, “Kalıcı ve sürdürülebilir bir barışı elbirliğiyle kurmak için bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Savaşsız ve şiddetsiz bir hayat hakkımız için tüm dünyada birlikte mücadele edeceğiz” mesajı verdi.

"Savaşsız dünya için mücadele edeceğiz"

Açıklama şöyle:

Dünya genelinde savaşsız, sömürüsüz ve barış içinde bir yaşam herkesin hakkıdır. Ancak, erkek egemen hükümetler, kurumlar ve şirketler, kalıcı barıştan yana değiller. Çünkü doğayı, toplumu, kadınları, LGBTİ+ bireyleri ve "öteki" gördükleri tüm kesimleri boyunduruk altına almak istiyorlar.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri başta olmak üzere, dünyanın en büyük silah ihracatçısı olan ülkeler, çatışma bölgelerine asker ve silah göndererek, saldırı ve işgalleri destekleyerek, savaş kayıplarından ve insani krizlerden sorumlu tutulmalıdır. Bu hükümetlerin, küresel barışa karşı en büyük tehditlerden biri olduğunu biliyoruz.

Her savaşın sadece silah sanayicileri ve onların destekleyicileri için kazanç sağladığını, ancak yoksulların, kadınların ve çocukların bu savaşların en büyük mağdurları olduğunu unutmamalıyız. Kirli savaşlarda kadın bedeninin ganimet olarak görülmesi, savaşın en acımasız ve utanç verici gerçeklerinden biridir.

Savaşa, silahlanmaya, milliyetçiliğe, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve militarizme karşı dünya genelinde kadınların ortak mücadelesi devam edecektir. Kalıcı ve sürdürülebilir bir barışı elbirliğiyle kurmak için bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Savaşsız ve şiddetsiz bir hayat hakkımız için tüm dünyada birlikte mücadele edeceğiz.

(EMK)

1 eylül dünya barış günü eşik EŞİK'ten kadınlar
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