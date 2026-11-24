Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), 25 Kasım öncesinde yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik ekonomik şiddetin yalnızca bireysel faillerin uyguladığı bir şiddet biçimi olmadığını, yasalar ve yargı politikaları aracılığıyla da kurumsallaştırıldığını vurguladı.

Açıklamada, gündemdeki 13. Yargı Paketi ile Medeni Yasa'da yapılması planlanan değişikliklerin kadınları yoksullaştıracağı ve şiddet içeren evliliklere mahkûm edebileceği belirtildi.

Nafaka kadınların emeğinin karşılığı

EŞİK, yoksulluk nafakasının sınırlandırılmasına yönelik girişimlere karşı çıkarak nafakanın bir lütuf değil, kadınların evlilik boyunca üstlendiği karşılıksız ev ve bakım emeğinin karşılığı olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Türkiye'de erkeklerin istihdam oranının yüzde 66,9, kadınların ise yüzde 32,5 olduğu; üç yaşın altında çocuğu bulunan kadınlarda bu oranın yüzde 26,9'a düştüğü aktarıldı. Kadınların günde ortalama 4 saat 35 dakikasını karşılıksız ev ve bakım emeğine ayırdığı, erkeklerde bu sürenin 53 dakika olduğu belirtildi.

Yoksulluk nafakasının ortalama 1.179 TL olduğunu ve hükmedilen nafakaların yüzde 44'ünün ödenmediğini belirten EŞİK, nafaka hakkının sınırlandırılmasının kadınları ve çocukları yoksulluğa sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin Medeni Kanun'un yoksulluk nafakasını düzenleyen 175. maddesindeki “süresiz olarak” ibaresini iptal etme kararının 30 Haziran 2027'de yürürlüğe gireceği hatırlatılarak, nafaka hakkına yönelik düzenleme girişimlerinin sürdüğü ifade edildi.

“Hızlı boşanma” kadınları güvencesiz bırakacak

EŞİK, boşanma kararının nafaka, tazminat, velayet ve mal paylaşımından ayrılmasını öngören “hızlı boşanma” yaklaşımının da kadınların ekonomik güvencelerini ortadan kaldıracağını belirtti.

Adalet Bakanlığı'nın boşanma davalarının ortalama 1.300 gün sürdüğü yönündeki açıklamasına karşılık, 2025 yılı verilerine göre ilk derece mahkemelerinde boşanma davalarının ortalama 160 günde sonuçlandığını aktaran EŞİK, üç yıldan uzun süren davaların oranının yüzde 6,5 olduğunu kaydetti.

Açıklamada, boşanma kararının ekonomik sonuçlarından ayrılması halinde kadınların nafaka ve mal paylaşımı davaları sonuçlanmadan çocuklarıyla birlikte konutsuz ve gelirsiz kalabileceği uyarısı yapıldı.

Aile arabuluculuğuna tepki

EŞİK, aile arabuluculuğunun tarafların eşit koşullarda olduğu varsayımına dayandığını, ancak boşanma süreçlerinde şiddet iddialarının bulunduğu bir ortamda kadınları haklarından vazgeçmeye zorlayabileceğini belirtti.

Boşanma dosyalarının yüzde 88,4'ünde şiddet iddiası bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, aile içi şiddet iddiası içeren uyuşmazlıklarda arabuluculuğun Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında yasak olduğu hatırlatıldı.

EŞİK, kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek için güvenceli istihdam, eşit işe eşit ücret, kamusal bakım hizmetleri ve bakım emeğinin eşit paylaşımını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesini istedi.

Açıklamada şu talepler sıralandı:

· İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı Kanun ve Medeni Kanun eksiksiz uygulansın.

· Nafaka sınırlaması, hızlı boşanma ve aile arabuluculuğu girişimlerinden vazgeçilsin.

· Kadınların ekonomik bağımsızlığını sağlayacak eşitlikçi istihdam ve bakım politikaları hayata geçirilsin.

EŞİK, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Kadınların kaderinin evlilikte fedakârlık, boşanmada yoksulluk olmasını kabul etmeyeceğiz. Ekonomik şiddete de haklarımızı gasp eden yargı paketlerine de teslim olmayacağız. Medeni Yasa'dan, hayatlarımızdan, haklarımızdan ve hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz.”