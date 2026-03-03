ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 03.03.2026 08:22 3 Mart 2026 08:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.03.2026 09:09 3 Mart 2026 09:09
Okuma Okuma:  1 dakika

EŞİK: Yanar Mohammed'in anısı önünde saygıyla eğiliyoruz

​"Kadınları köleliğe mahkum etmek isteyen bu karanlık zihniyete karşı, Yanar’ın bıraktığı yerden feminist mücadelemizi dünyanın her yerinde daha güçlü haykıracağız."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

EŞİK: Yanar Mohammed'in anısı önünde saygıyla eğiliyoruz
Fotoğraf: UN Women/Ryan Brown

Irak Kadın Özgürlüğü Kurucusu Yanar Mohammed evinin önünde uğradığı süikast sonucu hayatını kaybetti. Haberi, kurucusu olduğu Organization of Women’s Freedom in Iraq duyurdu.

Yanar Mohammed kimdir?
Yanar Mohammed kimdir?
Bugün 08:13

Yanar Mohammed Irak’ın en önde gelen kadın hakları aktivistlerinden biri ve ülkedeki aile içi şiddet ile insan ticareti mağdurları için kurulan ilk sığınma evlerinin kurucusuydu.

Eşitlik İçin Kadın Platromu X’te şpu paylaşımı yaptı:

"Irak Kadın Özgürlüğü Örgütü kurucusu, feminist kız kardeşimiz Yanar Muhammed’i bu sabah Bağdat’ta uğradığı hain bir suikast sonucu kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz.

Irak’ta aile içi şiddet ve insan ticareti mağduru kadınlar için ilk sığınma evlerini kuran, hayatını kadınların özgürleşmesine adayan Yanar Muhammed’in hedef alınması; tüm kadınların özgürlük ve eşitlik arayışına yapılmış alçakça bir saldırıdır.

​Kadınları köleliğe mahkum etmek isteyen bu karanlık zihniyete karşı, Yanar’ın bıraktığı yerden feminist mücadelemizi dünyanın her yerinde daha güçlü haykıracağız!

Kurduğu sığınaklarda yeşerttiği özgürlük iradesini asla susturamayacaklar.  Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz."

Haber Yeri
İstanbul
Yanar Mohammed Irak'ta feminist mücadele
ilgili haberler
Yanar Mohammed kimdir?
Bugün 08:13
Irak Kadın Özgürlüğü Kurucusu Yanar Mohammed öldürüldü
Bugün 07:58
/haber/irak-kadin-ozgurlugu-kurucusu-yanar-mohammed-olduruldu-317265
