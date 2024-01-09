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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 9 Ocak 2024 12:08
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2024 12:34
1 dk Okuma

SEÇİM 2024

EŞİK'ten partilere "kadın aday" çağrısı

"Siyasi partilerin, belediye başkanlıkları için kadınları seçilebilme şansları yüksek olan il, ilçe ve beldelerden aday göstermelerini bekliyoruz. #eşittemsil #kadınaday"

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
EŞİK'ten partilere "kadın aday" çağrısı

Eşitlik İçin Kadın Platformu-EŞİK, yerel seçimler için adayların açıklandığı bugünlerde, eşit temsil çağrısı yaptı.

EŞİK, şöyle seslendi:

*Eşit temsilin sağlanabilmesi ve eşitleyici politikaların uygulanması için, partilerin yerel seçimlerde gösterecekleri adayların en az yüzde 50’sinin kadın olması gerekir.

*Siyasi partilerin, belediye başkanlıkları için kadınları seçilebilme şansları yüksek olan il, ilçe ve beldelerden aday göstermelerini bekliyoruz. #eşittemsil #kadınaday

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(EMK)

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