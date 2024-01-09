EŞİK'ten partilere "kadın aday" çağrısı

Eşitlik İçin Kadın Platformu-EŞİK, yerel seçimler için adayların açıklandığı bugünlerde, eşit temsil çağrısı yaptı.

EŞİK, şöyle seslendi:

*Eşit temsilin sağlanabilmesi ve eşitleyici politikaların uygulanması için, partilerin yerel seçimlerde gösterecekleri adayların en az yüzde 50’sinin kadın olması gerekir.

*Siyasi partilerin, belediye başkanlıkları için kadınları seçilebilme şansları yüksek olan il, ilçe ve beldelerden aday göstermelerini bekliyoruz. #eşittemsil #kadınaday

“Kadınların siyasete katılımındaki zorluklar devam ediyor”

KADIN KOALİSYONU’NDAN İLKNUR ÜSTÜN YORUMLADI “Yine Kadınları ve Hayatlarını Dışlayan Bir Seçim Süreci “

(EMK)