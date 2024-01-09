SEÇİM 2024
EŞİK'ten partilere "kadın aday" çağrısı
"Siyasi partilerin, belediye başkanlıkları için kadınları seçilebilme şansları yüksek olan il, ilçe ve beldelerden aday göstermelerini bekliyoruz. #eşittemsil #kadınaday"
Eşitlik İçin Kadın Platformu-EŞİK, yerel seçimler için adayların açıklandığı bugünlerde, eşit temsil çağrısı yaptı.
EŞİK, şöyle seslendi:
*Eşit temsilin sağlanabilmesi ve eşitleyici politikaların uygulanması için, partilerin yerel seçimlerde gösterecekleri adayların en az yüzde 50’sinin kadın olması gerekir.
*Siyasi partilerin, belediye başkanlıkları için kadınları seçilebilme şansları yüksek olan il, ilçe ve beldelerden aday göstermelerini bekliyoruz. #eşittemsil #kadınaday
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(EMK)
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