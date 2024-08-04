EŞİK'ten ÖSYM’ye tepki: Sporda ayrımcılığa hayır

ÖSYM, üniversitelerin spor eğitimi veren bölümlerinin kontenjanlarını belirledi ve özel yetenek sınavları ile yerleştirmeler merkezileştirilerek ÖSYM’ye bağlandı. Ancak, Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) bu yeni düzenlemelere tepki gösterdi.

Kadınlar aleyhine yeni kota

ÖSYM’nin 2024 yılı Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu’na göre, kadınlara ayrılan kontenjan yüzde 40’a düşürüldü.

Tüm üniversitelerde kadın sporculara yönelik negatif kota uygulanacak olması, yıllardır kadın mücadelesiyle elde edilen yüzde 50 kadın kontenjanının ortadan kaldırılması anlamına geliyor.

Kadın başvurularının düşük kaldığı durumlarda erkeklere kaydırılan kontenjanların da artık yapılamayacak olması, kadınların spor bölümlerindeki varlığını daha da azaltacak.

Güncel durum ne?

Örneğin, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin antrenörlük bölümünde 14 kadın ve 21 erkek, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümünde 21 kadın ve 30 erkek, Akdeniz Üniversitesi’nde ise 16 kadın ve 24 erkek öğrenci kabul edilecek. Bu durum tüm Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları için geçerli olacak.

"Kadınların spor eğitimine katılımı engelleniyor"

EŞİK, kadınların spor eğitimine ve aktivitelerine katılmasından rahatsızlık duyanların, spora katılımı daha da aşağı çekmek için uğraştığını belirtti. Medya, siyasetçiler ve troll ordusu ile Kadın Voleybol Milli Takımı’nı itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetin, Afganistan’da kadınlara sporu yasaklayan zihniyetten farkı olmadığı vurgulandı. Suudi Arabistan’da kadınların maça gitmesi serbest bırakılalı henüz bir iki yıl olmuşken, Türkiye’de laiklik ve kadın-erkek eşitliğinin tahrip edilmesine dikkat çekildi.

EŞİK, sporda eşit temsil için kadınlara en az yüzde 50 kontenjan ayrılması ve merkezi sistemden vazgeçilmesi gerektiğini savundu "Tüm atamalarda ve seçimlerde eşit temsil! Sporda ayrımcılığa hayır!" çağrısı yaptı.

(EMK)