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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Aralık 2023 13:50
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2023 13:56
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EŞİK'ten Milli Eğitim Bakanı’na: İstifa et

"Milli Eğitim Bakanı işini kişisel siyasi tercihlerine göre, ülkeyi eski, yeni diye kendince ikiye ayırarak değil Anayasaya uygun olarak yapmak zorundadır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
EŞİK'ten Milli Eğitim Bakanı’na: İstifa et

Eşitlik İçin Kadın Platformu EŞİK, "tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz" açıklaması yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösterdi.

"Eşitlik ilkesine aykırı"

EŞİK açıklaması şöyle: 

"Eğitim devletin yürütmesi ve denetlemesi gereken asli görevlerindendir. Devlet eğitim alanında; nitelikli, ücretsiz, yoksul çocukların ihtiyaçlarını dikkate alan bilimsel, laik, eşitlikçi bir eğitim hakkı anlayışını herkes için erişilebilir şekilde yaşama geçirmek zorundadır."

"Bu Anayasal görev göz ardı edilerek, her türlü denetimden muaf tutulan; çocuk haklarının gözetilmediği hatta çocukların çeşitli şekillerde istismar edildiği, Anayasanın eşitlik ve laiklik ilkesine aykırı faaliyet yürüten bazı devlet dışı kurumlara, dini yapılara çocukların teslim edilmeye devam edileceği söyleniyor. Üstelik de Milli Eğitim Bakanı tarafından. Milli Eğitim Bakanı’nı Anayasal görevini yapmaya, yapmayacaksa istifa etmeye çağırıyoruz."

"Milli Eğitim Bakanı işini kişisel siyasi tercihlerine göre, ülkeyi eski, yeni diye kendince ikiye ayırarak değil Anayasaya uygun olarak yapmak zorundadır. Özellikle kız çocuklarını örgün eğitimin dışına iten, küçük yaşta zorla evlendirmelerin ve çocuk işçiliğinin önünü açan 4+4+4 parçalı eğitim sistemine son verilmesini, 12 yıl kesintisiz ve parasız eğitime geçilmesini istiyoruz. Eğitim müfredatının eşitlikçi, insan haklarına saygılı, ayrımcılıktan arındırılmış bir içerikte, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten, bilimsel yaklaşımlarla hazırlanmasında ısrar ediyoruz."

"Ayrıca MEB’in eğitimi taşeronlarla yürütmesi nedeniyle şimdiye dek çocuklara karşı işlenmiş suçların failleri başta olmak üzere bu suçlara dahil olan herkes hakkında derhal soruşturma başlatılmasını tüm sorumlulara hatırlatıyoruz.Laik, bilimsel, karma eğitimden vazgeçmiyoruz."

(EMK)

cinsiyet eşitliği EŞİK'ten kadınlar Yusuf Tekin
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