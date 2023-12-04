EŞİK'ten çağrı: Haydi kadınlar, aday olalım

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) yaklaşan yerel seçimler için kadınlara aday olma çağrısı yaptı.

Doğa ve kadın dostu kentler, şiddetsiz ve özgür bir hayat için emek verdiklerini söyleyen EŞİK, kadınları yaptığı duyuruyla ve tüm canlıların yaşam hakkına saygılı bir yaşam için yerel siyasette, başkanlık, meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlıklarda, yer almaya hazır olduklarını ifade etti.

“Yerel yönetimlerde seçilmiş kadınların oranı yüzde 3'te kalmamalı. Hedefimiz en az yüzde 50 olmalı” denilen duyuruda kadınlar haklarına, hayatlarına, kentlere ve köylere sahip çıkmaya çağrıldı.

Kadın milletvekili oranı yüzde 17,3

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre 2022 yıl sonu itibariyle 579 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısı 100. Meclise giren kadın milletvekili oranı ise yüzde 17,3.

Siyasette Kadınların Dünya Haritası Çıktı

(ZA/EMK)