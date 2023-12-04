ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 4 Aralık 2023 11:31
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2023 11:35
1 dk Okuma

EŞİK'ten çağrı: Haydi kadınlar, aday olalım

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre 2022 yıl sonu itibariyle 579 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısı 100. Meclise giren kadın milletvekili oranı ise yüzde 17,3.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/04/esik-ten-cagri-haydi-kadinlar-aday-olalim.jpg

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) yaklaşan yerel seçimler için kadınlara aday olma çağrısı yaptı.

Doğa ve kadın dostu kentler, şiddetsiz ve özgür bir hayat için emek verdiklerini söyleyen EŞİK, kadınları yaptığı duyuruyla ve tüm canlıların yaşam hakkına saygılı bir yaşam için yerel siyasette, başkanlık, meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlıklarda, yer almaya hazır olduklarını ifade etti.

“Yerel yönetimlerde seçilmiş kadınların oranı yüzde 3'te kalmamalı. Hedefimiz en az yüzde 50 olmalı” denilen duyuruda kadınlar haklarına, hayatlarına, kentlere ve köylere sahip çıkmaya çağrıldı.

Kadın milletvekili oranı yüzde 17,3 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre 2022 yıl sonu itibariyle 579 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısı 100. Meclise giren kadın milletvekili oranı ise yüzde 17,3.

Siyasette Kadınların Dünya Haritası Çıktı
Siyasette Kadınların Dünya Haritası Çıktı
31 Mart 2017

(ZA/EMK)

kadının siyasete katılımı siyasette cinsiyetçi dil siyasette eril dil EŞİK'ten kadınlar kadın siyasetçi kadın siyaseti
Sayfa Başına Git