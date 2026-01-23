EŞİK: Rojava’da hedef kadın devrimi

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Suriye’de sivillere yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, kadınların ve çocukların savaşın en ağır bedelini ödediğini vurguladı. Platform, özellikle Rojava’ya yönelen saldırıların kadın özgürlüğüne dayalı eşitlikçi bir toplumsal modeli hedef aldığını belirterek uluslararası kurumları acil harekete geçmeye çağırdı.

EŞİK, 22 Ocak 2026 tarihli açıklamasında, Suriye’de sivilleri, kadınları ve çocukları hedef alan katliamları “büyük bir öfke ve derin bir kaygıyla” izlediklerini ifade etti. Açıklamada, ataerkil, militarist ve emperyalist güçlerin yarattığı savaşların en ağır sonuçlarını kadınların ve yoksul halkların yaşadığına dikkat çekildi.

Platform, 6 Mart 2025’ten bu yana IŞİD ve HTŞ bağlantılı militanlar tarafından özellikle Halep ve Lazkiye’de Alevilere yönelik katliamların sürdüğünü, binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda Alevi kadının kaçırılarak cinsel şiddete maruz bırakıldığının bilindiğini aktardı. Dürzi ve Hristiyanlara yönelik saldırıların da ülkedeki güvensizlik ortamını derinleştirdiği belirtildi.

“Rojava’da hedef kadın devrimi”

Açıklamada, son saldırıların Rojava’da yaşayan sivillere yöneldiği vurgulanarak, IŞİD, HTŞ ve rejim güçlerinin doğrudan sivilleri hedef aldığı kaydedildi. Bu saldırıların bedelini yine en ağır şekilde kadınlar ve çocukların ödediği belirtilirken, binlerce kişinin yerinden edildiğine dikkat çekildi.

EŞİK, Rojava’ya yönelik saldırıların tesadüf olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Rojava, kadınların eşit temsille söz ve karar sahibi olduğu, erkek egemenliğine karşı alternatif bir yaşamın inşa edildiği bir kadın devrimidir. Hedef alınan yalnızca siviller değil, kadın özgürlüğüne dayalı eşitlikçi ve laik bir toplumsal gelecek tahayyülüdür.”

Açıklamada, IŞİD’in kadınlara yönelik sistematik şiddetine de dikkat çekilerek, Ezidi kadınların köle pazarlarında satıldığı, Kürt kadın direnişçilere yönelik saldırıların kadın bedenleri üzerinden bir güç gösterisine dönüştürüldüğü ifade edildi.

“Savaş erkek şiddetidir”

EŞİK, savaşın erkek şiddetinin bir biçimi olduğunu vurgulayarak, kalıcı barışın ancak kadınların söz ve karar sahibi olduğu süreçlerle mümkün olabileceğini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararına atıf yapılan açıklamada, kadınların silahlı çatışmalarda korunması ve barış süreçlerine aktif katılımının hayati önemde olduğu hatırlatıldı.

Platform, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, silah ticareti yapan ve çatışmalara doğrudan ya da dolaylı destek veren hükümetlerin savaş suçları ve insani krizlerden sorumlu olduğunu vurguladı.

Uluslararası kurumlara çağrı

EŞİK, sivillere, özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler, CEDAW Komitesi ve uluslararası insan hakları mekanizmalarını Suriye’de işlenen savaş suçlarına karşı derhal harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamada, Kürt, Alevi, Dürzi, Ezidi ve Hristiyan tüm etnik ve inanç temelli azınlıklara yönelik saldırılara karşı kadın dayanışmasının sınır tanımayan bir mücadele olarak büyütüleceği vurgulandı.

EŞİK, “Savaşa, silahlanmaya, milliyetçiliğe, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve militarizme karşı kadınların ortak mücadelesi sürecek. Savaşsız ve şiddetsiz bir yaşam hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

(EMK)