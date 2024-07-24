EŞİK, Mehmet Baykan’ı istifaya çağırdı

Kadının soyadı hakkını sınırlandıran ve sokak hayvanlarının topluca imhasını içeren 9. Yargı Paketi, Perşembe günü Meclis'te görüşülecek. Eşitlik İçin Kadın Platformu – EŞİK, bu düzenlemelere yönelik sert eleştirilerde bulundu.

EŞİK, ayrıca, bir kadına “Sizin gibilerin uyutulması için çözüm bulmamız gerekiyor" diyen AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan’ı da istifaya çağırdı.

Açıklamada şöyle denildi:

Kadın haklarını aşındırmak söz konusu olduğunda durmadan “yargıda iş yükü”nden söz edenlerin, yargıya yeni iş yükleri çıkaracak bu dayatmadan vazgeçmesini talep ediyoruz. Teklifte düzenlenmeye çalışılan kadının soyadı, basit bir isim tartışması değildir. İnsan soyunun erkek cinsi üzerinden yürütülmesi dayatmasıdır.

Daha nikah kıyıldığı anda, kadına erkeğin soyadı verilerek ve erkeğin kütüğüne nakledilerek ailede erkeğin üstün ve reis olduğunun dikte edilmesidir. Soyun devamı için kadınlara oğlan çocuk doğurma dayatmasıdır.

Kız çocuklarının hayatlarının oğlan çocuklardan daha değersiz olduğu dayatmasıdır. Kadınların kendi doğurup büyüttükleri çocuklarına kendi soyadını vermelerinin yasaklanmasıdır.

Kısacası kadına soyadı dayatması, kadının bağımsız bir birey olarak tanınmamasının bir başka göstergesidir, kadının kimliksizleştirilmesidir. Buna itiraz edip haklarını hatırlatan veya kullanan kadınların “aile karşıtı” ya da “aile için tehlikeli” görülmesidir. Çocuğun soyadı ve nüfus kütüklerinde de eşitlik istiyoruz Soyadı konusu, tüm yönleriyle bir bütün olarak ele alınmalıdır.

Her gün en az üç kadının hayatını yitirdiği, özgürlük ve eşitlik isteyen kadınların can güvenliği riski altında yaşadığı bir ülkede; kadınların haklarını ve hayatlarını umursamayanlar, küçümseyenler, “cinsellik” ya da “ölüm” imalı şakalar yapmaya kalkanların yeri Meclis olamaz. Haklara saygılı, laik, demokratik, modern bir hukuk devleti olmaya sırtını dönenler Meclis sandalyelerini işgal etmemeli, Mehmet Baykan derhal istifa etmelidir. Sokak hayvanlarının topluca katledilmesi yasa teklifi geri çekilmelidir.