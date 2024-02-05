EŞİK: Medeni Yasayı bir yargı paketi torbasına sıkıştıramazsınız

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), yargı paketiyle getirilmesi beklenen nafaka ve soyadı gibi Medeni Yasa değişikliklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

DEVRİM YASASI MEDENİ KANUN’UN KABULÜNÜN 96. YILI “Medeni Kanun’a sahip çıkalım”

Mülkiyeliler Birliğinde yapılan basın toplantısına Prof. Yakın Ertürk, gazeteci yazar Berrin Sönmez, Avukat Şenal Sarıhan ve Tuana Gencer konuşmacı olarak katıldı.

Sönmez: "Medeni Hukuk dinselleştirilmeye çalışılıyor"

Evrensel'in haberine göre ilk sözü alan EŞİK gönüllüsü Berrin Sönmez, şöyle dedi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı duruyor ve yeni yeni tehditler çıkarıyor. ‘Nafaka haramdır’ dedikleri yetmiyormuş gibi ki asla doğru değil, ‘kadınların çalışması eşinin iznine tabidir’ diyor. Medeni Yasa’da böyle bir şey yok. Ama Medeni Yasa’yı tanımadıklarını açık açık göstererek bu açıklamaları sitelerine ekliyorlar. Eğer yapabilirlerse yapacakları değişiklikler Medeni Hukuku dinselleştirmek olacak.”

“Laikliğini aşındırılması sadece kadınların, çocukların sorunu değil, aynı zamanda bu ülkenin dindar, seküler, kadın, erkek genç, yaşlı herkesin sorunudur. Medeni Yasa, medeni hayatın anayasasıdır. Şimdi 2001’de yapılan değişiklikleri geriye getirmeye çalışıyorlar. Bu durumda bizler şunu açıkça söylemeliyiz bir konsensüs olmadan Medeni Yasayı bir yargı paketi torbasına sıkıştıramazsınız, parçalayamazsınız buna izin vermiyoruz.”

Gencer: "Medeni Kanun’a dokunamayacaklar"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformundan Tuana Gencer, yoksulluk nafakası yoksulluğa düşen tarafa verildiğini hatırlattı ve şöyle dedi:

“Cinsiyetten bahsedilmiyor ama günümüz şartlarında yoksulluğa düşen kadınlar oluyor. Nafakaya dair çok fazla baro raporu var. Asgari ücretin onda birini bile bulmuyor nafaka. Çözüm kadınların nafakaya mecbur kalmayacağı bir yaşamı düzenlemektedir. Ne olursa olsun nafaka hakkımıza Medeni Kanun’a asla dokunamayacaklar.”

Sarıhan: "Kadınların bunu kabul etmesi mümkün değil"

Avukat Şenal Sarıhan şunları belirtti:

“Anayasa’da güvence altına alınan laiklik ilkesi değiştirilmeye çalışılıyor. Şimdi deniliyor ki arabuluculuk sistemi. Arabulucular, bu kadar şiddet ve küfre rağmen evlilikte kalmaya ikna edip o cehenneme gönderirse kadını ne olacak? Bu ‘boş ol’ demekten farklı bir durum değildir. Kadınlar olarak bunu kabul etmek mümkün değil.”

Ertürk: "Medeni Kanun kadınların güvencesi"

EŞİK gönüllüsü akademisyen Prof. Dr. Yakın Ertürk, ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, "15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" sözlerini hatırlattı ve “Bir medya mensubu tarafından kendi kızını evlendirip evlendirmeyeceği sorulduğunda ise, üniversite mezunu olup yüksek lisans yapmadan buna izin vermeyeceği cevabını verdi. İşte, Medeni Yasa, kişilerin statüsüne bakmadan her kesimi kapsayan bir yasa. Kadınlara erken yaşta evlenip, biat etmenin kader olmadığını gösteren bir güvencedir” dedi.

(EMK)