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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 17 Şubat 2024 12:13
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2024 12:16
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EŞİK: Medeni Yasa’nın değiştirilmesine izin vermeyeceğiz

“Dindar, dindar olmayan, zengin yoksul, genç yaşlı tüm kadınlara ve demokrasiden yana herkese sesleniyoruz; hayatlarımıza, haklarımıza ve hayallerimize el koymalarına hep birlikte izin vermeyelim.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
EŞİK: Medeni Yasa’nın değiştirilmesine izin vermeyeceğiz

Eşitlik İçin Kadın Girişimi-EŞİK, 98 yıl önce bugün, 1926’da, eşit yurttaşlığın ve laik toplumsal yaşamın temel taşı olan Medeni Yasa’nın Meclis’te kabul edildiğini hatırlattı. 

"Medeni Yasa medeni hayatın anayasasıdır"

Şu açıklamayı yaptı:

*Medeni Yasa’nın laik ve eşitlikçi özünü değiştirerek, kadınların yasayla garanti altında olan tüm haklarına el koymak, hayatlarına el koymaktır. İzin Vermeyeceğiz. 

*“Boşanma davaları hızlanacak” bahanesi ile yapılmak istenen değişiklikle erkeklerin boşanması kolaylaştırılacak.

*“Ailenin korunması” adı altında getirilmek istenen aile arabuluculuğu sistemiyle kadınların boşanması zorlaştırılacak.

*“Nafaka erkekleri mağdur ediyor”, “haramdır, sadakadır” gibi maksatlı söylemlere dayanarak, kadına ödenen yoksulluk nafakasına el konulacak

*Bir kez medeni haklara dokunulursa arkasından neler gelebileceğini çok iyi biliyoruz, izin vermeyeceğiz.

*Sonuç olarak; yapılmak istenen aslında kadınların eşit yurttaşlık hakkını gasp etmektir. Konunun gündemde tutulmasının nedeni sadece; toplumun dikkatini ekonomik çöküşten uzaklaştırmak veya yerel seçimlerde eşitlik karşıtı kesimlerin oy desteğini almak için taktik uygulamak değildir. Aksine, laiklik ve demokrasiden yana tüm çevreler kendi içlerine dönmüşken, eşitlik ve laiklikten uzaklaşmada 22 yılda fiilen alınan mesafeyi yasalaştırmaktır.

*İstenen; örneklerini İŞİD ve Taliban uygulamalarında gördüğümüz gibi kadınların nefes almasını bile erkeklerin iznine bağlamaktır. Olmaz demeyin! Unutmayın! Taliban rejimi kadınların hayatını bir günde cehenneme çevirmişti. 

*Dindar, dindar olmayan, zengin yoksul, genç yaşlı tüm kadınlara ve demokrasiden yana herkese sesleniyoruz; hayatlarımıza, haklarımıza ve hayallerimize el koymalarına hep birlikte izin vermeyelim.

*Medeni Yasa medeni hayatın anayasasıdır.

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(EMK)

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/haber/medeni-kanun-a-sahip-cikalim-257835
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