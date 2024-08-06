EŞİK: Medeni Yasa yetkisi bilinmeyen bir kurulun eline bırakılmak isteniyor

Basında yer alan haberlere göre Türkiye Adalet Akademisi tarafından kurulduğu söylenen kurulun hangi kriterlere göre, nasıl oluşturulduğu ve kimlerin yer aldığı açıklanmadı.

Bakan'ın iddiası, "Kurulun, aile hukuku alanında çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yargı mensupları, adli destek görevlileri ve üniversite mensuplarıyla iş birliği içinde" faaliyet göstereceği ve "aile hukuku alanında çalışan kurumlar arasında etkili bir iş birliği" sağlayacağı yönünde.

Eşitlik İçin Kadın Girişimi – EŞİK, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada “Bakanın bu yöndeki açıklamalarını ilk kez duymuyoruz, daha önce “bilim kurulu” adını verdiği bu kurul anlaşılan yine kapalı kapılar ardında, hükümet destekli hatta doğrudan hükümet tarafından kurdurulan dernekler, vakıflar ve sözde akademisyenlerden oluşturuldu. Yine bir “sivil toplumla iş birliği yapıyoruz” aldatmacası ile karşı karşıyayız” dedi.

“Medeni Kanun’a dokunma” EŞİK’in açıklaması şöyle: Tunç, ‘Son 22 yılda özellikle kadın hakları ve aile hukuku alanında anayasal düzeyde sessiz devrim niteliğinde birçok düzenleme yaptık’ demiş. Bu devrimi o kadar sessiz yapmışlar ki hiç birimizin ruhu duymadı! Bakan’ın bahsettiği devrim, İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz şekilde tek kişinin kararıyla çekilmekse siyaset biliminde buna devrim değil başka isimler veriliyor. İktidarın istediği ortaklarla istediği sonuçlara ulaşmak için araç haline getirdiği projelerin çıktılarından kendilerine vazife çıkaranlar, “nafaka, tazminat, boşanma ve velayet gibi” konularda kadınların ve çocukların hayatlarını ters yüz edecek düzenlemeler peşine düşmüş. Bugüne dek kadın hakları açısından olumlu tüm hukuki düzenlemeler bağımsız kadın hareketinin mücadelesiyle gerçekleşti. Yapılan her kanunun noktasından virgülüne kadınların emeği var, deneyimi ve bilgisi var. Kazanımlarımıza dokunmanıza izin vermeyeceğiz. Yüzyıllardır ezilen, ayrımcılığa ve şiddete maruz bırakılanlar olarak vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar ne istediklerini söyledi, söylüyor: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz, Medeni Kanun’a dokunma, kadının soyadı konusunda Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının gereğini yerine yetir. Bakanlık bir şey yapmak istiyorsa ilk iş kulaklarını tıkamaktan vazgeçebilir; çünkü biz laiklik ilkesine dayanan, eşitlikçi aile modelinin garantisi olan Medeni Yasa’dan vazgeçmeyeceğiz. Medeni Yasa’ya Dokunma ! Yasalara dokunma, uygula!

(EMK)