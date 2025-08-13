EŞİK: Kadınların barış süreçlerine katılması tercih değil, zorunluluktur

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na görüş sunmak üzere CHP, DEM Parti ve TİP’in listelerinde yer aldı. Platform, komisyonun mevcut yapısında kadın temsil oranının çok düşük olduğuna dikkat çekerek, eşitlik ilkesine uygun adımlar atılması çağrısında bulundu.

“Çözüm Komisyonu” 9 kadın, 39 erkek üyeden oluşuyor

EŞİK’in açıklamasında, komisyonun güncel üye sayısının 51 olduğu, buna karşın kadın üye sayısının yalnızca 10 olduğu ve oranın %19,6’da kaldığı belirtildi.

Açıklamada, bu oranın eşit temsil ilkesinden çok uzak olduğu vurgulanarak, “Komisyonun, davet edilecekler listesi oluştururken eşitlik ilkesine özen göstermesini, gerekirse fermuar sistemi uygulayarak bu açığı kapatmasını bekliyoruz” denildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararının, kadınların çatışma çözümü ile barışın inşası süreçlerine eşit katılımını ve kadın bakış açısının bu süreçlere entegre edilmesini zorunlu kıldığı hatırlatıldı.

Kadınların yalnızca çatışmalı süreçlerin mağdurları değil, kalıcı barışın en önemli inşacıları olduğu vurgulanan açıklamada, “Kadınların sürecin asli unsurlarından biri olmasıyla hem toplumsal barışın inşası ve kalıcılaşması, hem de kadın ve çocukların ihtiyaçlarının dikkate alınarak daha eşitlikçi ve adil bir toplum yaratılması mümkün olacaktır” denildi.

EŞİK, bu doğrultuda komisyonun kısa, orta ve uzun vadeli somut hedefler içeren bir Ulusal Eylem Planı oluşturması gerektiğini belirtti ve komisyon başkanlığı ile tüm üyeleri bu ilkelere uygun bir çalışma yürütmeye davet etti.

Açıklama, şöyle sona erdi:

“Kadınların barış süreçlerine katılımının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayarak; eşit yurttaşlık, barış ve demokrasi için atılacak her doğru adımın yanında olmaya ve bu mücadelenin en güçlü destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz."

