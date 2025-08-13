ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 16:29
 Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 16:35
2 dk Okuma

EŞİK: Kadınların barış süreçlerine katılması tercih değil, zorunluluktur

EŞİK’in açıklamasında, komisyonun güncel üye sayısının 51 olduğu, buna karşın kadın üye sayısının yalnızca 10 olduğu ve oranın %19,6’da kaldığı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

EŞİK: Kadınların barış süreçlerine katılması tercih değil, zorunluluktur

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na görüş sunmak üzere CHP, DEM Parti ve TİP’in listelerinde yer aldı. Platform, komisyonun mevcut yapısında kadın temsil oranının çok düşük olduğuna dikkat çekerek, eşitlik ilkesine uygun adımlar atılması çağrısında bulundu.

“Çözüm Komisyonu” 9 kadın, 39 erkek üyeden oluşuyor
“Çözüm Komisyonu” 9 kadın, 39 erkek üyeden oluşuyor
4 Ağustos 2025

EŞİK’in açıklamasında, komisyonun güncel üye sayısının 51 olduğu, buna karşın kadın üye sayısının yalnızca 10 olduğu ve oranın %19,6’da kaldığı belirtildi.

Açıklamada, bu oranın eşit temsil ilkesinden çok uzak olduğu vurgulanarak, “Komisyonun, davet edilecekler listesi oluştururken eşitlik ilkesine özen göstermesini, gerekirse fermuar sistemi uygulayarak bu açığı kapatmasını bekliyoruz” denildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararının, kadınların çatışma çözümü ile barışın inşası süreçlerine eşit katılımını ve kadın bakış açısının bu süreçlere entegre edilmesini zorunlu kıldığı hatırlatıldı.

Kadınların yalnızca çatışmalı süreçlerin mağdurları değil, kalıcı barışın en önemli inşacıları olduğu vurgulanan açıklamada, “Kadınların sürecin asli unsurlarından biri olmasıyla hem toplumsal barışın inşası ve kalıcılaşması, hem de kadın ve çocukların ihtiyaçlarının dikkate alınarak daha eşitlikçi ve adil bir toplum yaratılması mümkün olacaktır” denildi.

EŞİK, bu doğrultuda komisyonun kısa, orta ve uzun vadeli somut hedefler içeren bir Ulusal Eylem Planı oluşturması gerektiğini belirtti ve komisyon başkanlığı ile tüm üyeleri bu ilkelere uygun bir çalışma yürütmeye davet etti.

Açıklama, şöyle sona erdi:

“Kadınların barış süreçlerine katılımının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayarak; eşit yurttaşlık, barış ve demokrasi için atılacak her doğru adımın yanında olmaya ve bu mücadelenin en güçlü destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz."

(EMK)

SÜRECİN TOPLUMSALLAŞMASI İÇİN İLK ADIM
Çözüm komisyonuna hangi kurum ve isimler davet edildi?
13 Ağustos 2025
/haber/cozum-komisyonuna-hangi-kurum-ve-isimler-davet-edildi-310368
"MİLLİ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU"
Komisyon toplantısının tam tutanağı yayınlandı
12 Ağustos 2025
/haber/komisyon-toplantisinin-tam-tutanagi-yayinlandi-310353
Meclis komisyonunun 3'üncü toplantısı: Kararların oybirliğiyle alınması önemli
12 Ağustos 2025
12 Ağustos 2025
/haber/meclis-komisyonunun-3-uncu-toplantisi-kararlarin-oybirligiyle-alinmasi-onemli-310349
Koçyiğit: Meclis'teki komisyon sürecin hukuksal teminatını sağlamalı
12 Ağustos 2025
12 Ağustos 2025
/haber/kocyigit-meclis-teki-komisyon-surecin-hukuksal-teminatini-saglamali-310347
CHP istek ve önerilerini komisyona sundu
12 Ağustos 2025
12 Ağustos 2025
/haber/chp-istek-ve-onerilerini-komisyona-sundu-310342
Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
11 Ağustos 2025
11 Ağustos 2025
/haber/komisyonda-3-partinin-uye-sayisi-artti-310291
CHP'li komisyon üyesi: Yalnızca MİT ve Bakanlık sunumu için gizlilik kararı alındı
9 Ağustos 2025
9 Ağustos 2025
/haber/chpli-komisyon-uyesi-yalnizca-mit-ve-bakanlik-sunumu-icin-gizlilik-karari-alindi-310268
CHP'nin komisyon üye sayısı 11'e yükseldi
8 Ağustos 2025
8 Ağustos 2025
/haber/chp-nin-komisyon-uye-sayisi-11-e-yukseldi-310238
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
