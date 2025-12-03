ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2025 08:35
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2025 08:38
2 dk Okuma

EŞİK: Kadınlara ve çocuklara şiddeti artıracak aflar kabul edilemez

EŞİK, bir yandan şiddet faillerinin affedildiğini, diğer yandan 11. Yargı Paketi’ne karşı barışçıl protestolara katılan kadınlar ve LGBTİ+’lara yönelik soruşturmaların sürdüğünü hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bir protesto sırasında çekilmiş fotoğrafta, elinde siyah bir pankart tutan bir kişi görülüyor. Pankartın üzerinde beyaz harflerle “ERKEK ADALET DEĞİL GERÇEK ADALET” yazıyor. Arka planda yeşil yapraklı ağaçlar ve açık hava ortamı bulunuyor.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), TBMM’ye sunulan 11. Yargı Paketi’nin mevcut haliyle kadınlara, çocuklara ve topluma yönelik ağır suçların faillerine af niteliğinde düzenlemeler içerdiğini belirterek pakete tepki gösterdi. Teklifin 3 Aralık 2025’te Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi planlanıyor.

Şiddet faillerine af getiriliyor

EŞİK, teklifin 31 Temmuz 2023 öncesinde işlenen ve anayasal düzene karşı suçlar ile terör suçları hariç pek çok suça af getirdiğine dikkat çekti. Bu kapsamın; kadın cinayetleri, çocuk istismarı, cinsel saldırı, uyuşturucu ve deprem davaları gibi ağır suçları da içerdiği belirtildi.

Platform, bu düzenlemenin şiddet faillerini cesaretlendireceğini, kadınların ve çocukların ise yeni risklerle karşı karşıya bırakılacağını vurguladı.

Paketin ilk halinde LGBTİ+ varoluşunu kriminalize eden, “biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı hareketler” gibi muğlak ifadeler içeren ve çocukları yetişkin gibi yargılamayı öngören maddeler bulunuyordu. Kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin itirazları sonucunda bu maddeler paketten çıkarıldı.

EŞİK, bir yandan şiddet faillerinin affedildiğini, diğer yandan 11. Yargı Paketi’ne karşı barışçıl protestolara katılan kadınlar ve LGBTİ+’lara yönelik soruşturmaların sürdüğünü hatırlattı.

Devlete “Risk Değerlendirmesi” ve bildirim çağrısı

Aflarla salıverilecek hükümlülerin kadınlar ve çocuklar için büyük tehlike oluşturacağını belirten EŞİK; Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına etkili bir risk değerlendirmesi yapılmadan af düzenlemesi hazırlamakla eleştirdi.

Platform, İstanbul Sözleşmesi ve ilgili düzenlemelere rağmen mağdurlara yapılan bildirimlerin hâlâ yetersiz olduğunu da vurguladı.

EŞİK ayrıca pakette yer alan:

  • Barışçıl gösterileri kriminalize edebilecek “ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi” düzenlemesini,
  • Akıl hastalığı bulunan kişilerin daha uzun süre kurumlarda tutulmasına yol açacak değişiklikleri,
  • İnternete erişimi kısıtlayabilecek BTK yetkilerini

temel haklar açısından sakıncalı bulduğunu duyurdu.

“Cezasızlık artacak, şiddet derinleşecek”

Platform, sürekli çıkarılan af düzenlemelerinin şiddeti artırdığını, gerçek suçlulara cezasızlık, muhaliflere ise ağır cezalar getiren bir sistem yarattığını söyledi.

EŞİK, iktidar ve muhalefete çağrıda bulunarak şu mesajı paylaştı:

“Popülist af politikaları değil, etkili ve caydırıcı cezalar gerekiyor. Yasaları değiştirerek değil, uygulayarak kadınları ve çocukları koruyabilirsiniz.”

11. Yargı Paketi: Çözüm mü, geçici tedbir mi?
11. Yargı Paketi: Çözüm mü, geçici tedbir mi?
30 Kasım 2025

(EMK)

erkek şiddeti eşik 11. Yargı Paketi eril yargı EŞİK'ten kadınlar
