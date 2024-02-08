EŞİK: İdam cezasını ve şeri hukuku geri getirmek için kadınları kullanmaktan vazgeçin

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin “Kadın cinayetlerini önlemek için idam cezası ve kısas geri getirilsin” cümlelerini hatırlatan Eşitlik İçin Kadın Girişimi – EŞİK, “Kadın cinayetlerini bahane olarak kullanarak idam getirmek isteyenler önce çıkarttıkları örtülü aflara ve cinsiyetçi yargı uygulamalarına baksınlar” dedi.

"Laik hukuk ve laik toplumsal sistemden asla vazgeçmiyoruz"

Açıklamada özetle şöyle:

*Çok iyi biliyoruz ki; idam cezasını geri getirmek isteyenlerin amacı kadın cinayetlerinin önlenmesi değil; her türlü demokratik mücadelenin önünü kesmek için korku iklimi yaratmaktır. Ceza yasasında ömür boyu hapis gibi yeterince ağır cezalar vardır. Mesele bu cezaların kimler için ve nasıl uygulandığıdır.

*Topluma ve kadınlara karşı işlenen suçları suç olarak görmeyenlerin; suçluları koruyup kollayanların, sembolik para cezaları ile gizli ya da açık aflarla felç ettiği ceza hukuku sisteminin her bir torba yasa ile iyice bozulduğunu görüyoruz.

*8. Yargı paketi de yine demokratik hukuk devletlerinki yasa yapma usullerine tamamen aykırı olarak iktidarın tek taraflı keyfi düzenlemelerini içeriyor. Yine yeni af düzenlemelerinden söz ediliyor. Caydırıcılık için idam cezasını savunanlar, önce evrensel ceza hukukunun adil bir yargılama, caydırıcı ama orantılı bir cezalandırma, istikrarlı bir ceza infaz rejiminin hakkıyla uygulanmasını sağlasınlar.

*Şeri hukuk isteyenlere hatırlatmak isteriz ki; idam, kısas doğru cezalandırma yöntemleri olsaydı, yüzyıllardır idam cezası ve şeri hukuk uygulanan ülkelerde; ne kadın cinayeti ve cinsel suçlar meydana gelir, ne de örneğin hırsızlık olurdu. Kısas Pakistan’ın kimi bölgelerinde bir erkek tecavüz suçu işlerse, mağdurun ailesindeki erkeklerin failin ailesindeki kadınlara tecavüz etmesi şeklinde uygulanıyor. Destici ve şeri hukuk isteyenlerin bu ülkenin kadınlarına önerdiği 'kısasta hayat” bu mudur?

*Laik hukuk ve laik toplum düzenini savundukları için katledilen Konca Kuriş, Bahriye Üçok ve daha nicelerinin neden ve nasıl öldürüldüğünü hiç merak etmeyen ve yakalandıysa eğer faillerini affedenlere hatırlatırız:

*İdam, hadım gibi geri dönüşü olmayan, şiddeti yeniden üreten çağdışı cezalandırma yöntemlerinin, insancıl hukukta yeri yoktur. Laik hukuk ve laik toplumsal sistemden asla vazgeçmiyoruz.

(EMK)