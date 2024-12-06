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Yayın Tarihi: 6 Aralık 2024 08:43
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2024 08:46
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EŞİK: Haklarımız, hayatlarımız ve hayallerimizden vazgeçmiyoruz

EŞİK Platformu, 17 ilde bugüne kadar hiç kadın milletvekili seçilmemiş olmasının, kadınların siyasi temsilde karşılaştığı zorlukları net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Bu iller arasında Adıyaman, Bayburt, Rize, Sinop ve Yozgat gibi şehirler bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
otoğrafta, mor bir arka plan önünde bir insan kolu görülmektedir. Kolun yumruk şeklinde sıkılmış eli yukarı doğru kaldırılmıştır. Kolda mor renkle bir degrade efekti oluşturulmuş ve bileğin üzerinde kadınlık sembolü işlenmiştir. Görsel, kadın hakları ve eşitlik mücadelesini temsil eden bir duruş ve güç ifadesi taşıyor. Mor renk, genellikle feminist hareketin simgesel bir rengi olarak bilinir ve kadın dayanışmasını çağrıştırır.
Fotoğraf: canva

Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 90. yılında, EŞİK (Eşitlik İçin Kadın Platformu) yayımladığı bir açıklama ile kadınların eşitlik mücadelesindeki kararlılığını vurguladı.

Kadınların 1930’lu yıllarda kazandığı haklarla başlayan bu yolculuğun, bugün hala yeterli düzeyde temsil ile sonuçlanmadığına dikkat çeken açıklamada, kadınların siyasi temsilde karşılaştığı engellere ve eksiklere işaret edildi.

1934 yılında kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmasının ardından, 1937 seçimlerinde mecliste yer alan 17 kadın milletvekiliyle Türkiye, dünyada kadın temsilinde ikinci sırada yer aldı.

Ancak bugün bu başarıdan uzaklaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, Türkiye’nin kadın milletvekili oranında %19,9 ile dünya sıralamasının en altlarında yer aldığı vurgulandı.

EŞİK Platformu, 17 ilde bugüne kadar hiç kadın milletvekili seçilmemiş olmasının, kadınların siyasi temsilde karşılaştığı zorlukları net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Bu iller arasında Adıyaman, Bayburt, Rize, Sinop ve Yozgat gibi şehirler bulunuyor.

EŞİK, kadınların yüzlerce yıllık mücadelesiyle kazandığı hakların son 22 yılda sistematik olarak aşındırıldığını ifade etti. Özellikle On İkinci Kalkınma Planında 2028 yılı için Parlamentodaki Kadın Temsil Oranının yalnızca %25 olarak hedeflenmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Platform, bu hedefin kadınların eşitlik taleplerini karşılamadığını ve laik, demokratik bir ülkenin gereği olarak temsil ve atamalarda %50 eşitliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, kadınların eğitimden istihdama haklarının sistematik olarak budanmasının, kayyım atamalarıyla demokratik haklarının gasp edilmesinin, eşit bir yaşam mücadelesini durduramayacağı ifade edildi. EŞİK, kadınların haklarına ve hayallerine sahip çıkmaya devam edeceğini belirterek, toplumun tüm kesimlerini bu mücadeleye destek olmaya çağırdı.

(EMK)

 

Haber Yeri
İstanbul
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