EŞİK: Eşit temsil istiyoruz

Eşitlik İçin Kadın Platformu - EŞİK, yerel seçimlerde belirlenecek adaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Yerel yönetimlerde eşit temsil ve cinsiyet eşitliğini amaçlayan adaylar istiyoruz” başlıklı açıklamada, "2019 yerel seçim sonuçlarına göre yerel yönetimlerde kadın temsil oranı yalnızca yüzde 3’tür. Oysa, demokrasinin temel koşullarından birisi eşit temsildir” vurgusu yapıldı.

"Adaylar donanımlı olmalı"

Eşit temsilin sağlanabilmesi ve eşitleyici politikaların uygulanması için, partilerin yerel seçimlerde gösterecekleri adayların en az yüzde 50’sinin kadın olması gerektiği vurgulanan açıklama özele şöyle:

“Dolayısıyla, siyasi partilerin, belediye başkanlıkları için kadınları seçilebilme şansları yüksek olan il, ilçe ve beldelerden aday göstermelerini bekliyoruz. Belediye meclisleri ve il genel meclislerine gösterilecek adaylar, bir kadın-bir erkek olarak, fermuar sistemi izlenerek sıralanmalıdır. Aday adaylığı başvurularında, kadınlardan başvuru ücreti alınmamalı, ‘zorunlu bağış’ gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir. Yine demokrasinin bir gereği olarak, aday seçim süreci şeffaf olarak yürütülmelidir."

“Kadın ve erkek, tüm adayların toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemiş, her türlü ayrımcılığa karşı, insan, kadın, doğa ve hayvan haklarına saygılı kişiler olmasında ısrar ediyoruz."

"Adayların bu konularda donanımlı olmasını ve bunu katkıda bulundukları kadın örgüt ve platformlarında, akademide, belediyelerde, sendikalarda, partilerde, demokratik kitle örgütlerinde kanıtlamış olmalarını bekliyoruz."

"Ülkenin derinleşen sorunlarını düşünerek, adayların, laiklik ve hukukun üstünlüğünü savunan, bilime saygılı, sermayenin değil, halkın ve doğanın çıkarlarını gözeten, yoksullukla mücadeleyi amaç edinmiş kişiler olmaları konusunda ısrarcıyız."

"Ekoloji hareketinden gelen, iklim adaletini savunan ve iklim krizinin etkileri ve tüm afetler için politika geliştirebilecek adaylara yer verilmesini istiyoruz. Adayların, yönetmeye talip oldukları yerlerin sorunlarını bilen ve bu sorunlara çözüm üretebilme vizyonuna sahip, israftan kaçınan, güvenilir, yenilikçi, barışçı ve liyakat sahibi kişiler olması gerektiğini vurguluyoruz."

(EMK)