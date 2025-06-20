EŞİK: Eşit miras hakkı pazarlık konusu yapılamaz

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), son dönemde medyada yer alan ve “mirasın eşit paylaşım zorunluluğunun kaldırıldığı” şeklinde sunulan haberler üzerine bir açıklama yayımladı. EŞİK, söz konusu haberlerin hiçbir yasal dayanağının bulunmadığını ve kadınların miras hakkını hedef aldığını belirtti.

Platform, haberlerin kaynağı olarak gösterilen 29 Kasım 2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Tapu Sicilinde Arabuluculuk Uygulamaları Genelgesine dikkat çekerek, bu genelgeye dayalı uygulamaların kadınların miras hakkına zarar verdiğini vurguladı. İstanbul Barosu da yaptığı açıklamada, medyada yer alan içeriklerin bu genelgeye dayandığını doğruladı.

EŞİK şöyle dedi:

“Anayasa’nın 10. maddesi ve Türk Medeni Kanunu’na göre miras hakkı eşittir. Bu hak genelgelerle ortadan kaldırılamaz. Genelgenin uygulamaya konması, kadınların mirastan doğan yasal haklarını kullanmalarında eşitsizlik ve hak kayıplarına yol açmaktadır.”

Platform, Adalet Bakanı’nın konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmamasını eleştirerek, gecikmeksizin şeffaf bir bilgilendirme çağrısı yaptı.

EŞİK ayrıca, boşanma, nafaka ve tazminat gibi kadınların temel haklarını ilgilendiren konulara arabuluculuk getirilmesi yönündeki planları da “kadınlara yönelik ekonomik şiddetin devlet eliyle kurumsallaşması” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, arabuluculuk süreçlerinin özellikle ataerkil aile yapılarında kadınlar aleyhine sonuçlar doğurduğuna dikkat çekildi. Kadınların, aile içi baskı, ekonomik bağımlılık ve şiddet nedeniyle bu tür uzlaşma süreçlerinde haklarından feragat etmeye zorlandığı ifade edildi.

Son olarak EŞİK, miras paylaşımında uzlaşma değil, anayasal eşitlik ilkesinin esas alınması gerektiğini vurguladı:

“Kadınların eşit miras hakkı pazarlık konusu yapılamaz. Bu hak anayasa ve yasal güvence altındadır. Devletin görevi, kadınların ekonomik güvencelerini korumaktır.”

Tapu ve miras işlemlerine ilişkin kapsamlı yasal düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelerle tapu işlemleri kolaylaştırılırken, miras paylaşımında köklü değişiklikler yapıldı. En dikkat çeken değişikliklerden biri ise mirasın eşit şekilde paylaştırılması zorunluluğunun kaldırılması oldu.

(EMK)