EŞİK: Defne Güzel’in yanındayız, davasının takipçisiyiz

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) 7 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve EŞİK Gönüllüsü Defne Güzel hakkında açılan davaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Güzel’in Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla yargılanmasının, hak savunuculuğunu hedef alan politik bir müdahale olduğu vurgulandı.

EŞİK’in açıklamasına göre davaya gerekçe olarak, derneğin faaliyet alanı kapsamında hazırlanan ve interseks bireylerin kendi hikâyelerini anlattığı bir yayın ile sergi kataloğu gösterildi. Platform, hak savunuculuğu yapan bir derneğin çalışmalarının “genel ahlaka aykırılık” iddiasıyla ceza davasına konu edilmesini, ülkede hukukun keyfi biçimde uygulandığının yeni bir örneği olarak değerlendirdi.

İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi de 11 Aralık 2025’te Genç LGBTİ+ Derneği’nin kapatılmasına karar vermişti.

17 Mayıs Derneği Başkanı Defne Güzel’e 3 yıla kadar hapis istemiyle dava

Açıklamada, söz konusu davanın yalnızca Defne Güzel’i ya da LGBTİ+ hak savunucularını değil, tüm yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini tehdit ettiği belirtildi. EŞİK Platformu, iktidarın 11. Yargı Paketi kapsamında Ceza Yasası’na eklemek istediği “genel ahlaka aykırı” ve “doğuştan gelen biyolojik cinsiyete aykırı tutum ve davranışlar” gibi muğlak kavramlara daha önce karşı çıktıklarını da hatırlattı.

Kadın hareketi ve LGBTİ+ hak örgütlerinin mücadelesiyle bu düzenlemelerin yasa metninden çıkarıldığını belirten EŞİK, buna rağmen iktidarın fiili uygulamalarla bireylerin hak ve özgürlüklerini kısıtladığını savundu. Açıklamada, LGBTİ+ fenomenlere yönelik tutuklamaların da bu politikanın bir parçası olduğuna dikakt çekildi.

Platform, insanların cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, fikir ve düşünceleri nedeniyle gözaltına alınmasının, tutuklanmasının ve yargılanmasının nefret ve ayrımcılık anlamına geldiğini vurguladı.

“Hak savunuculuğu değil, nefret ve ayrımcılık suçtur” denilen açıklamada, Defne Güzel hakkında yürütülen yargı sürecinin politik ve toplum mühendisliğine dayalı olduğu belirtildi. EŞİK açıklamasını “Defne’nin yanındayız, davasının takipçisi olacağız” dedi.

(EMK)