ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 09.02.2026 16:41 9 Şubat 2026 16:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.02.2026 16:45 9 Şubat 2026 16:45
Okuma Okuma:  2 dakika

EŞİK: Defne Güzel’in yanındayız, davasının takipçisiyiz

“Hak savunuculuğu değil, nefret ve ayrımcılık suçtur” denilen açıklamada, Defne Güzel hakkında yürütülen yargı sürecinin politik ve toplum mühendisliğine dayalı olduğu belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
EŞİK: Defne Güzel’in yanındayız, davasının takipçisiyiz
Fotoğraf: Kaos GL

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) 7 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve EŞİK Gönüllüsü Defne Güzel hakkında açılan davaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Güzel’in Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla yargılanmasının, hak savunuculuğunu hedef alan politik bir müdahale olduğu vurgulandı.

EŞİK’in açıklamasına göre davaya gerekçe olarak, derneğin faaliyet alanı kapsamında hazırlanan ve interseks bireylerin kendi hikâyelerini anlattığı bir yayın ile sergi kataloğu gösterildi. Platform, hak savunuculuğu yapan bir derneğin çalışmalarının “genel ahlaka aykırılık” iddiasıyla ceza davasına konu edilmesini, ülkede hukukun keyfi biçimde uygulandığının yeni bir örneği olarak değerlendirdi.

İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi de 11 Aralık 2025’te Genç LGBTİ+ Derneği’nin kapatılmasına karar vermişti.
17 Mayıs Derneği Başkanı Defne Güzel’e 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
17 Mayıs Derneği Başkanı Defne Güzel’e 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
5 Şubat 2026

Açıklamada, söz konusu davanın yalnızca Defne Güzel’i ya da LGBTİ+ hak savunucularını değil, tüm yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini tehdit ettiği belirtildi. EŞİK Platformu, iktidarın 11. Yargı Paketi kapsamında Ceza Yasası’na eklemek istediği “genel ahlaka aykırı” ve “doğuştan gelen biyolojik cinsiyete aykırı tutum ve davranışlar” gibi muğlak kavramlara daha önce karşı çıktıklarını da hatırlattı.

Kadın hareketi ve LGBTİ+ hak örgütlerinin mücadelesiyle bu düzenlemelerin yasa metninden çıkarıldığını belirten EŞİK, buna rağmen iktidarın fiili uygulamalarla bireylerin hak ve özgürlüklerini kısıtladığını savundu. Açıklamada, LGBTİ+ fenomenlere yönelik tutuklamaların da bu politikanın bir parçası olduğuna dikakt çekildi.

Platform, insanların cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, fikir ve düşünceleri nedeniyle gözaltına alınmasının, tutuklanmasının ve yargılanmasının nefret ve ayrımcılık anlamına geldiğini vurguladı.

“Hak savunuculuğu değil, nefret ve ayrımcılık suçtur” denilen açıklamada, Defne Güzel hakkında yürütülen yargı sürecinin politik ve toplum mühendisliğine dayalı olduğu belirtildi. EŞİK açıklamasını “Defne’nin yanındayız, davasının takipçisi olacağız” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Defne Güzel eşik Eşik'ten nafaka açıklaması
ilgili haberler
“LGBTİ+ sosyal medya figürlerine tutuklama ‘peşin ceza’ haline getirilmemeli”
9 Şubat 2026
/haber/lgbti-sosyal-medya-figurlerine-tutuklama-pesin-ceza-haline-getirilmemeli-316484
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“LGBTİ+ sosyal medya figürlerine tutuklama ‘peşin ceza’ haline getirilmemeli”
9 Şubat 2026
/haber/lgbti-sosyal-medya-figurlerine-tutuklama-pesin-ceza-haline-getirilmemeli-316484
Sayfa Başına Git