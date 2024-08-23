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Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 10:35
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 10:49
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Esenyurt’ta DEM Parti eş başkanları gözaltına alındı

DEM Parti Esenyurt İlçe Örgütü Eş Başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına’nın da aralarında olduğu çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Esenyurt’ta DEM Parti eş başkanları gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe Örgütü Eş Başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına’nın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Evrensel’in haberine göre gözaltılar polis tarafından yapılan ev baskınlarıyla gerçekleşti. Gözaltıların gerekçesi ise henüz öğrenilmedi.

31 Mart seçimleri öncesinde 20 Şubat’ta DEM Parti’nin Esenyurt İlçe Örgütü’ne yine operasyon olmuştu ve o dönemki eş başkanlar Bahar Karataş ile Fatih Ergün gözaltına alınmış daha sonra da tutuklanmıştı.

DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı
DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı
20 Şubat 2024

(HA)

gözaltılar
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