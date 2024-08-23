Esenyurt’ta DEM Parti eş başkanları gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe Örgütü Eş Başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına’nın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Evrensel’in haberine göre gözaltılar polis tarafından yapılan ev baskınlarıyla gerçekleşti. Gözaltıların gerekçesi ise henüz öğrenilmedi.

31 Mart seçimleri öncesinde 20 Şubat’ta DEM Parti’nin Esenyurt İlçe Örgütü’ne yine operasyon olmuştu ve o dönemki eş başkanlar Bahar Karataş ile Fatih Ergün gözaltına alınmış daha sonra da tutuklanmıştı.

DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı

(HA)